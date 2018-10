Voltreffers in prettig zaakje – hier eten de Japanners zelf

Even leek het of we in een scène van de film Lost in translation zaten. We bestelden, en nog eens, en nog eens en steeds kregen we een dikke duim van de Japanse man in de bediening. „Goed bezig”, zeiden we tegen elkaar, „zelfs de bediening is enthousiast over onze keuze.” Totdat we na drie voorgerechten ook nog drie hoofdgerechten, waaronder twee stevige noedelgerechten en een stevige Japanse pannenkoek plus een bonusschaaltje gebakken rijst op tafel kregen. „De zetmeelcomponent is sterk vertegenwoordigd”, bromde de één. „Dit krijg ik nooit op”, verzuchtte de ander.

Het kwam zo. We kregen een tip van de chef van een high end Aziatisch restaurant en niet veel later bevestigde een Japanse inwoner van Amstelveen het: bij Ishii Okonomiyaki eet je zoals bij de Japanners thuis. Geen sushi en sashimi, maar Japanese homecooking, authentiek en betaalbaar omdat het geld niet in de inrichting is gestoken. De Japanners in Amstelveen, het grootste deel van de gemeenschap woont daar, komen er graag.

8+ Sfeer eenvoudig, prettig zaakje waar Japanners graag komen Eten authentiek en uitdagend, echt iets anders dan een sushibar Prijs we bestelden te veel en gaven 95 euro uit, maar 60 euro voor twee personen, inclusief drank, is goed te doen Ishii Okonomiyaki Kostverlorenhof 58, Amstelveen www.facebook.com/ishii.okonomiyaki

De naam van de zaak verwijst naar de belangrijkste schotel die het zaakje serveert: okonomiyaki, een koolpannenkoek met barbecuesaus en mayonaise, het gerecht dat ons uiteindelijk ook definitief vloert. Niet omdat het niet lekker is, maar omdat we dan al véél te veel achter de kiezen hebben. Omdat we de weg kwijt zijn op de menukaart die uit tientallen, nee, zelfs meer dan honderd gerechten bestaat. Omdat onze beheersing van het Japans niet toereikend is, zeg maar gewoon afwezig, en de man in de bediening niet al te best Engels spreekt. Misverstanden alom, maar het is na een avondje Babylonische spraakverwarring duidelijk dat Ishii Okonomiyaki iets bijzonders is.

De avond begint met een gastvrije ontvangst, groene thee (3,-) en koude sake (18,- per 300 ml). Dat laatste is een subtiel drankje, liefhebbers zweren bij koude; warme rijstwijn zou de inferieure kwaliteit camoufleren. We zitten op Spartaanse banken met ultradunne kussentjes, er klinkt kitscherige pop uit de geluidsboxen en er staan rijen dik manga’s, Japanse stripboekjes, om ons heen. Verder is er vooral de opperste concentratie van de koks die aan de teppan, de grillplaat, of de snijplank staan.

Onze eerste gerechten zijn voltreffers: kiriboshi daikon nimono (7,-), een stoof van winterradijs met sojasaus (7,-), en tako kyuri sunomono (7,-), gepicklede inktvis met wortel en komkommer. Allebei fris, hartig en doordringend tegelijk. Tussendoor bestellen we yaki gyoza (7,-), gestoomde en gegrilde envelopjes van deeg, rijk gevuld met onder meer pittige fijngesneden groenten en vlees. Als extraatje wordt er een schaaltje edamame, groene sojaboontjes, met zout op tafel gezet, een welkome afwisseling.

En dan komen dus die drie hoofdgerechten, waarvan Ishii yaki (21,-) de belangrijkste: een pannenkoek van deeg van bloem, kool, nagaimo (Japanse wortel) en ei, dat op een plaat – de teppan – wordt gebakken en belegd met stukjes buikspek, rundvlees, inktvis en er ligt een gebakken ei op. Het wordt afgemaakt met speciale saus, iets zoeter dan worcestersaus, Japanse mayonaise, gedroogde en gefermenteerde tonijnvlokken en reepjes gember. Het is hartig, het is veel en het is iets wat we nog nooit geproefd hebben en waarvan we vermoeden dat het ook na een avondje stappen goed dienst kan doen. De bereiding van dit gerecht duurt een half uur, omdat alles vers wordt gemaakt en gaar moet worden, maar het is het wachten waard.

Daarnaast eten we twee soorten noedels (14,- en 19,-), waarvan één met stukjes inktvis, Japanse bruine sojasaus, worcestersaus en een kaneelachtige, zoete smaak... lekker! En alsof we tekort komen, schuift de kok ook nog een schaaltje gebakken rijst met knoflook, peper en kleine garnaaltjes voor onze neus.

Nee, evenwichtig was onze avond authentiek Japans eten niet, maar dat lag aan ons. Volgende keer moeten we niet nuffig doen en de Nederlandse man die ook in de zaak werkt om tekst en uitleg vragen. Been there, done that? Nee dus.

Recensent en journalist Petra Possel test wekelijks een restaurant in en om Amsterdam.