Tuchtcollege straft arts die patiënt alternatieve behandeling adviseerde

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft donderdag een arts gestraft die met een doodzieke kankerpatiënt naar Italië reisde om een alternatieve geneeswijze te ondergaan. De arts beloofde de patiënt volledige genezing van zijn alvleesklierkanker, terwijl de behandeling op geen enkel wetenschappelijk bewijs gestoeld is. De arts is voor het leven uit zijn ambt gezet, de hoogste straf die het Tuchtcollege kan uitdelen.

De medische behandeling van de patiënt was in december 2017 gestopt. Twee maanden later ging hij met de arts naar Pisa, om daar zogeheten OPL-infuustherapie te ondergaan. De bedenker van deze behandelmethode beweert hiermee ziekten als kanker en ALS te kunnen genezen, maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.

Ontredderd

De zus van de patiënt reisde later in februari naar Italië, waar ze haar broer in ernstig ontredderde staat in een pension aantrof. Hij lag in een hete kamer in bed, met een afgeknipte frisdrankfles om in te plassen. Naast zijn bed stond een bak water, waarmee hij zijn benen nat moest houden, omdat hij trombose had.

De man werd vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis, waar een longontsteking, longembolie, trombose aan beide benen en een acute streptokokkenontsteking werden vastgesteld. Na een week werd de patiënt per ambulance naar Nederland overgebracht, waar hij enkele dagen later overleed.

Verweer

De arts verweerde zich door te zeggen dat hij slechts als vriend mee was naar Italië, maar daar ging het college niet in mee. “De arts heeft patiënt begeleid naar de therapie, hem verzorgd, hem medicatie voorgeschreven en gezondheidsadviezen gegeven”, aldus het Tuchtcollege. “[De] patiënt heeft door het handelen/nalaten van de arts een onnodige lijdensweg moeten doormaken.”

De arts stond al niet meer ingeschreven in het BIG-register, de database waarin alle artsen zijn opgenomen. Ten tijde van de reis die hij met de patiënt maakte naar Italië was hij dat nog wel.

Uitbehandelde Nederlandse kankerpatiënten nemen vaker de wijk naar het buitenland voor alternatieve geneeswijzen. Dat ging in de zomer van 2016 mis, toen twee Nederlanders en een Belg overleden door een natuurbehandeling van de Duitse geneesheer Klaus Ross. De kankerpatiënten overleden door een overdosis glucoseblokker 3-broompyruvaat (3-BP), die Ross had toegediend. Het Duitse Openbaar Ministerie vervolgt Ross momenteel voor dood door schuld.