Aan mijn kleindochter van 5 vertel ik het verhaal van het schilderij Meisje met de ballon van Banksy. Ik maak het spannend door te vertellen over de veiling: „Iemand bood honderdduizend euro, de volgende tweehonderdduizend en één vijfhonderdduizend en toen riep iemand: 1 miljoen. Die mocht het toen hebben. Daarna gebeurde er iets raars: het schilderij zakte naar beneden en werd zo in stukjes gesneden!”

Ze reageert meteen: „Oh ja. En toen kregen ze allemaal een stukje.”

