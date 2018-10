Starbucks sluit kantoor Amsterdam: 190 ontslagen

Starbucks gaat het regiokantoor in Amsterdam sluiten waardoor er 190 banen komen te vervallen. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. De koffieketen verhuist de taken van het Amsterdamse kantoor naar het hoofdkantoor in Londen.

De medewerkers in het regiokantoor hielden zich bezig met onder meer marketing en logistiek. Vier van de medewerkers die hun baan verliezen kunnen in Nederland blijven werken bij de koffiebranderij.

Starbucks schrijft met de verhuizing te zorgen voor “een effectiever team” dat met wereldwijde ervaring betere ondersteuning kan bieden aan regionale strategie. Naar verwachting zal het kantoor in september 2019 sluiten.

Alsea

Bovendien gaat het beheer van de koffiewinkels in Nederland verder onder de Mexicaanse franchisepartner Alsea. Het bedrijf beheert al bijna duizend winkels van de koffieketen in Midden- en Zuid-Amerika en breidt nu dus uit naar Europa. Ook in België, Frankrijk en Luxemburg neemt Alsea het beheer over.

Na het vertrek van het regiokantoor heeft Nederland geen kantoren meer van Starbucks. Het hoofdkantoor van de koffieketen verhuisde in 2014 al van Amsterdam naar Londen. De koffiebranderij van Starbucks in Nederland blijft wel open. Hier werken tachtig mensen.