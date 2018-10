‘Soms is mijn klas echt een terrorklas’

Naam: Ian Blink (17), Ede Zit in: 4 vmbo basis Woont met: ouders Vader: verkoper en administratief medewerker bij Ford Moeder: bakker bij Albert Heijn

Call of Duty

„Ik heb twee vrienden ontmoet via gamen. Ze wonen in Haarlem en Delft. Ik game ook met twee vrienden van school in Ede. Met alle vier ben ik heel close. We appen bijna elke dag en gaan met verjaardagen naar elkaar toe, of logeren. We spelen meestal The Elders Scrolls Online, een middeleeuwse roleplay game. Fortnite, dat nu heel populair is, is niks voor mij. Ik hou meer van klassieken zoals Call of Duty Deathmatch. Hoe lang ik game, hou ik niet bij. Meestal ga ik eerst huiswerk maken, dan gamen, dan avondeten. Soms eten we aan tafel maar meestal zit mijn moeder vóór een serie te kijken en ik achter, op mijn PlayStation. Ik kijk dan filmpjes op YouTube of series zoals Hell’s Kitchen van Gordon Ramsay.

„Ik heb gewerkt in de keuken van een pannenkoekenhuis, afwassen en desserts maken. Dat vond ik leuk, maar de warmte was niet goed voor mijn hoofd. Ik heb migraine, dat zit bij ons in de familie. Het begon toen ik vier of vijf was. Ik zie flitsen en zonder medicijnen had ik ook aura’s, dat je beweging ziet om dingen en mensen heen. De medicijnen kunnen mijn hartslag verlagen. Als ik gym heb neem ik ze pas na gym in, anders ben ik snel uitgeput.”

‘Hé bolle, kom hier’

„Op school heb ik een kleine klas, dertien of veertien kinderen. De klas is soms heel lief, soms echt een terrorklas. Schreeuwen, geluiden maken als de docent met de rug naar de klas staat. Vroeger deed ik eraan mee, nu een stuk minder. Je zit er ook om te leren voor je examen. Vroeger had ik een docent die ik echt niet mocht. Ik hou sowieso niet van mensen die discrimineren en racistisch zijn. Die docent had de pik op mij omdat ik opkwam voor de kinderen bij wie ze dat deed. Ze zei bijvoorbeeld een keer: ‘Hé bolle, kom hier’ tegen een Turkse jongen. Meestal pakte ze buitenlanders, dat merkte je gewoon. Als je voor hen opkwam, hoorde jij daar ook bij voor haar.”

Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran

„Enig kind zijn vind ik prima. Soms een beetje saai. Ik kan wel meer spullen krijgen, als je een broer of zus hebt moet je vaker delen. Later wil ik een vrouw en vier kinderen. Twee jongens, twee meisjes. Ik zie mezelf wel als iemand die goed kan opvoeden. Voor mijn beroep twijfel ik tussen twee dingen. Al een tijdje denk ik dat ik de bedrijfskunde in wil. Een managementfunctie, of in de boekhouding. Sinds kort lijkt tekendocent me ook leuk. Als ik niets te doen heb op school ga ik altijd tekenen. En ik vind de docent goed, ik had meteen een klik met haar. Ik denk wel dat ik dan op een basisschool moet gaan werken. Hoger zijn de kinderen moeilijker aan te pakken.”