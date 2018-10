Nog één keer terug naar Indonesië

Rolf aardde makkelijker in Nederland dan Joke. Maar met dat nare vertrek in zijn achterhoofd vond hij het nu extra fijn om te merken dat die anti-buitenlanders-sfeer is verdwenen in Indonesië. „Het heeft er vast mee te maken dat nu zoveel toeristen naar het land komen. Iedereen is meegaand en behulpzaam. Het contact voelde als tussen gelijkgestemden, heel prettig.”

Joke leefde in haar jeugd tussen en met de Indonesiërs, maar Rolf had als puber in Batavia vooral Nederlandse vrienden. Ze verlieten het land onder vervelende omstandigheden, vertelt hij. „Mijn vrienden en ik werden lastiggevallen op straat, het voelde unheimisch. We hadden geen andere keuze dan een leven in Nederland op te bouwen.”

Kennissen hadden Joke vooraf gewaarschuwd. Dat ze vast niets zou terugvinden uit haar tijd, dat er zoveel was veranderd. „Hoe kunnen ze dat zeggen? Ja, de omgeving is misschien anders, maar de sfeer en de mensen zijn nog hetzelfde. Echt thuiskomen voor mij.”

Links: Rolf Soetbrood op Schiphol in 1958 en afgelopen zomer in Indonesië. Rechts: De familie Soetbrood in Indonesië.

Rolf Soetbrood op Schiphol in 1958 en afgelopen zomer in Indonesië.

Kleinzoon Gunnar voelde zich meteen thuis op Java, net als zij, vertelt Joke. „Hij genoot vanaf het eerste moment, bijzonder om te zien. En voor mezelf was het juist zo gewóón om terug te zijn.” Hun oudste kleinzoon Lars vond het moeilijk om de armoede in Indonesië te zien. „Juist omdat het hem opviel dat mensen zoveel respect voor elkaar hebben.”

Joke Soetbrood woonde in haar jonge jaren in de buitengebieden van Indonesië, haar vader was arts. Haar man Rolf werd geboren in Jakarta, dat toen nog Batavia heette. Zijn vader werkte voor KLM. Beide gezinnen bleven tot ná de onafhankelijkheidsoorlog, maar in 1957 verklaarde toenmalig president Soekarno Nederlanders ‘staatsgevaarlijk’. Reden om naar Nederland te komen. Eenmaal daar ontmoetten de twee elkaar, op een feestje van een gezamenlijke kennis.

Wie: Frans Deux (67) en zijn dochter Mireille (41)

Gingen terug: Vorig jaar zomer, drie weken Java en Bali

Het verwonderde Frans Deux nog het meest hoe diep het Indonesisch blijkbaar in hem zat. Hij heeft een Nederlandse vader en Indonesische moeder. Op straat spraken ze hem in het Indonesisch aan. „Als ik erover nadacht, ging het niet met de taal. Maar soms praatte ik ineens vanzelf mee en dan was het ijs gebroken.”

Frans Deux woonde als kind in Hollandia, de provinciehoofdstad van Papoea die nu Jayapura heet, helemaal in het oosten van Indonesië. Zijn vader zat bij het leger en werd eind jaren vijftig uitgezonden naar Nederlands-Nieuw-Guinea, het gebied waar Nederland aan bleef vasthouden na de dekolonisatie van Indonesië. Zodra de Verenigde Naties in 1962 besloten dat Nederland westelijk Papoea alsnog moest overdragen, vertrok het gezin-Deux hals over kop naar Nederland. Frans Deux was toen twaalf jaar. „Het gebouw waar mijn vader werkte, was opgeblazen.”

Frans Deux als kind. Frans Deux vorig jaar met zijn dochter in Indonesië. Frans Deux als kind en vorig jaar met zijn dochter in Indonesië.

Zijn dochter wilde graag met hem naar Indonesië, ook al riep Frans Deux jarenlang dat teruggaan van hem niet hoefde. De luxe waar ze in Nederland in leefden, vond hij maar moeilijk te verenigen met het leven in Indonesië. „Neem de toiletten, die zijn nog zo primitief daar.” Veel Indonesiërs hebben een hurktoilet.

Toch vond hij het heel senang, prettig, om er nog eens te zijn, vertelt hij. En het lukte in Indonesië beter om op zijn dochter over te brengen waarom ze zich gedragen zoals ze dat doen. „Wij noemen iedereen oom of tante. Die warmte die we naar elkaar toe voelen, die valt daar beter te begrijpen. Dat is in Nederland gewoon anders.”

Naar Papoea gingen de twee niet. Ze reisden over Bali en Java, waar ze vroeger ook familie hadden wonen. „Maar daar kon ik eigenlijk weinig meer van thuisbrengen.” Hij zou ook niet weten waar ze heen hadden gemoeten in Papoea. „Ik heb er geen adressen van, niets, ik weet maar zo weinig van vroeger.” Zijn vader vertelde hem nooit iets over hun leven daar, typerend voor veel Indische Nederlanders die in die jaren naar Nederland kwamen.

De laatste jaren, ook door hun reis, is Frans Deux zich er steeds bewuster van geworden hoe hij zijn Indische achtergrond altijd heeft weggedrukt. Zonde, eigenlijk. „Van onze ouders kregen we ingepeperd dat we ons aan de Nederlandse maatstaven moesten aanpassen. Wij moesten altijd een stapje méér doen dan een ander.”