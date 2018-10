Minister laat onderzoek doen naar legionella bij waterzuiveringen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) laat onderzoek doen naar de verspreiding van legionella door biologische waterzuiveringsinstallaties. De bewindsvrouw heeft onderzoeksinstituut RIVM daartoe opdracht gegeven, schrijft ze donderdag aan de Tweede Kamer. De voorbije jaren hebben in de omgeving van twee biologische installaties in Noord-Brabant circa twintig mensen een legionellabesmetting opgelopen.

In biologische waterzuiveringen wordt het water schoongemaakt met behulp van bacteriën. Vorige maand kwam het RIVM erachter dat in de biologische zuiveringen ook legionellabacteriën kunnen ontstaan, die zich vervolgens via kleine waterdruppels naar mensen kunnen verspreiden. Wie de druppeltjes met legionella inademt, kan besmet raken en een ernstige longontsteking oplopen die zelfs dodelijk kan zijn. De besmetting staat ook wel bekend als de veteranenziekte.

Wat kun je zelf tegen legionellabesmetting doen? Lees ook: Alert zijn op legionella voorkomt besmetting

Omdat de link tussen legionella en biologische waterzuiveringen nog niet zo lang bekend is, zijn er geen regels om het besmettingsgevaar in te perken. Via het onderzoek wil de minister erachter komen welke risicofactoren er zijn, zodat er wetgeving kan worden opgesteld.

Boxtel en Son

De legionellabesmettingen in Noord-Brabant vonden plaats in Boxtel en in Son. In die eerste plaats werden in 2016 en 2017 veertien mensen ziek door legionellabacteriën. In Son ging het om vijf gevallen. Geen van de patiënten overleed.

Uiteindelijk moet het na het onderzoek ook mogelijk worden om vast te stellen welke van de ruim tweehonderd biologische installaties in Nederland een risico opleveren voor de omgeving. Het lijkt nu vooral te gaan om zuiveringen waar het water niet is afgedekt. Mogelijk komen er dan volgens Van Nieuwenhuizen nog meer installaties aan het licht die in het verleden voor besmettingen hebben gezorgd.

De afgelopen vijf jaar is het aantal legionellabesmettingen in Nederland fors toegenomen. Vorig jaar werden 561 mensen ziek, terwijl dat er in 2012 nog geen 300 waren. Het aantal doden steeg in die tijd van 16 naar 31. Bij het natte en warme weer van de afgelopen jaren gedijde de bacterie goed. De meeste besmettingshaarden bevinden zich in grond- en oppervlaktewater, waar legionella van nature voorkomt.