Miljardair Marcel Boekhoorn wil Hema overnemen

Ondernemer Marcel Boekhoorn wil warenhuisketen Hema overnemen via zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments. De Britse eigenaar van Hema, Lion Capital, zocht al jarenlang een koper. De centrale ondernemingsraad van Hema is akkoord met de overname inclusief schulden, die alleen nog moeten worden goedgekeurd door mededingingsautoriteiten. Welk bedrag de maatschappij van Boekhoorn betaalt wordt niet bekend gemaakt.

De bekendmaking van de overname verliep donderdagochtend chaotisch. Na een aankondiging van Hema liet Boekhoorn tegenover zakenblad Quote weten dat de overname nog niet volledig rond was en dat de partijen nog “volop in onderhandeling” waren. Het persbericht over de overname verdween daarop korte tijd van de site van Hema. Ook de aangekondigde persconferentie van 11.30 uur werd doorgeschoven naar later op de dag. Inmiddels staat de verklaring weer online en bevestigt een bron tegenover NRC dat er een akkoord is over de verkoop.

In de verklaring staat dat Hema met Ramphastos als nieuwe eigenaar verder wil groeien in het buitenland. Naast thuismarkten Nederland en België zet het bedrijf de komende jaren nadrukkelijk in op online winkelen en internationale groei, schrijft Hema in het bericht. Daarin noemt Boekhoorn Hema “een iconisch merk met geweldige internationale kansen”.

Een enorm doorzettingsvermogen en zakelijk instinct typeert de carrière van de miljardair Marcel Boekhoon. Lees hier zijn profiel.

Overnamesoap

Diverse overnamepogingen mislukten de afgelopen jaren. Hoewel Hema pas sinds september 2017 officieel te koop staat, ketsen overnames af van onder meer Ahold en Core Equity, een Belgische investeerder. Eind vorig jaar haakten twee serieuze kandidaten ook al af. De reden zou zijn dat ze vonden dat Lion te veel geld vroeg. Een betrokkene bevestigde die gang van zaken destijds tegenover NRC.

Core Equity brak afgelopen juni de overnamegesprekken af. Naar verluidt lag het breekpunt in het sluimerende conflict tussen Hema en zijn franchisenemers over inkoopkortingen en de kosten en opbrengsten van de verkoop via de webshop. Dat conflict bereikte afgelopen zomer zijn dieptepunt toen meerdere franchisenemers naar de rechter stapten. Die ruzie loopt al ruim tien jaar en gaat over hoeveel de aangesloten winkeliers moeten meebetalen aan investeringen rondom de winkelverkoop via internet. Bijna de helft van de 537 Nederlandse Hema-filialen is in handen van zo’n honderd zelfstandige ondernemers. Zij verwijten de Hema-directie alleen aan zichzelf te denken in financieel moeilijke tijden.

Omzet krimpt

Na enkele jaren van omzetgroei bleek eind september dat Hema krimpt. Door de warme zomer en stakingen in Frankrijk kwamen er minder klanten naar de winkels. Dat zorgde voor een lichte terugval in de omzet van 0,2 procent, bleek uit de laatste kwartaalcijfers. Dit was tijdens de ruim drie jaar onder leiding van Hema-topman Tjeerd Jegen nog niet gebeurd.

Marcel Boekhoorn vergaarde zijn vermogen (volgens Quote zo’n 1,1 miljard euro) met het kopen van verlieslatende bedrijven om ze vervolgens met winst te verkopen. Dat deed hij onder meer met Bakker Bart en telecombedrijf Telfort. Bij de verkoop van Telfort aan KPN in 2005 verdiende hij als investeerder in één klap een slordige half miljard euro. Boekhoorn is tevens de eigenaar van Ouwehands Dierenpark. Hij regelde dat de dierentuin vorig jaar twee reuzenpanda’s te leen kreeg uit China. Ook zat hij achter de in 2012 gestopte gratis krant De Pers.

Er volgt donderdagmiddag een bijeenkomst in Amsterdam-Noord waar de partijen meer bekend maken. Ook Boekhoorn is daarbij aanwezig.