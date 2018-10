IS gijzelt honderden vluchtelingen in Oost-Syrië

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft volgens de Russische president Poetin in het oosten van Syrië 700 mensen gegijzeld, onder wie meerdere Europeanen en Amerikanen. Zeker tien gijzelaars zouden al zijn geëxecuteerd. Amerikaanse of Europese autoriteiten hebben de mogelijke gijzeling van westerse burgers of militairen in de regio nog niet bevestigd.

IS heeft in de provincie Deir al-Zor nog gebied langs de Eufraat-rivier in handen. De afgelopen maand zijn Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) gesteund door het Westen bezig met een offensief tegen de terreurgroep, waar ze tegen serieuze weerstand oplopen door enkele duizenden militanten.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldde afgelopen weekend al dat IS-strijders het vluchtelingenkamp Al-Bahra hadden bestormd. Dat kamp ligt in gebied in handen van de SDF maar vlakbij de frontlinie. Koerdische strijders vluchtten, waarna 130 families konden worden gekidnapt.

Menselijk schild

De gijzelaars zouden zijn meegenomen naar de enclave Hajin, aan de oostkant van de Eufraat. Mogelijk worden ze tijdens het SDF-offensief door IS-strijders gebruikt als menselijk schild, zoals de groepering in het verleden vaker heeft gedaan.

De terreurgroep zou volgens Poetin naast de tien reeds geëxecuteerde gijzelaars dreigen er dagelijks nog tien te doden als aan bepaalde eisen niet wordt voldaan. De Russische president, die donderdag over de kwestie sprak tijdens een persconferentie in Sotsji, maakte niet duidelijk wat de terreurgroep precies eist.

Amaq, het persbureau van IS, heeft zover bekend nog geen verklaring naar buiten gebracht over de gijzeling.