Handelsmissie naar Saoedi-Arabië verder onder druk

Goedemorgen! De Tweede Kamer roert zich over de Saoedische gruweldaad. Een ‘harde Brexit’ is weer waarschijnlijker geworden. En pensioenen worden niet uitgekeerd vanwege de privacywet.

MEER KRITIEK: Terwijl The New York Times gruwelijke details beschrijft van de laatste minuten van Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat, begint de Tweede Kamer zich steeds meer te roeren. Een meerderheid nam woensdag een motie aan van Bram van Ojik (GroenLinks), waarin staat dat EU-landen moeten stoppen met de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië. Lilianne Ploumen (PvdA) riep bij Pauw mede namens de SP en GroenLinks op tot het opschorten van de Nederlandse handelsmissie. Het kabinet neemt daar vrijdag een besluit over.

NO-DEAL-BREXIT: Er was nog altijd geen Brexit-doorbraak op de top van Europese regeringsleiders. Zij houden er inmiddels rekening mee dat een akkoord over de scheidingspapieren pas in december haalbaar is. De situatie wordt langzaam penibeler: het Europees Parlement zou ook nog over een akkoord moeten stemmen en de Brexit-deadline is eind maart. D66-voorman Rob Jetten liet zich in het AD van zijn pro-Europese kant zien en riep op om het EU-lidmaatschap in de Grondwet te verankeren, zodat het Britse scenario zich hier niet kan herhalen.

CHEMISCH DANSEN: Het is aan de vooravond van Amsterdam Dance Event (met zo’n 400.000 bezoekers) een terugkerende discussie: valt xtc te legaliseren? Experts riepen daar, ook deze week weer, toe op vanwege de duistere schaduwzijde (drugsafval, criminaliteit, bedreigingen) van drugshandel. Nu.nl maakte een rondje: GroenLinks, SP en PvdA zijn voorstander van nader onderzoek, GroenLinks is op voorhand al voor regulering. D66 wil onderzoeken of het wel terecht is dat xtc op lijst 1 van de Opiumwet staat en niet op lijst 2, zoals wiet. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet nog altijd weinig in legalisering.

AAN TAFEL: Niet-uitgekeerde pensioenen blijven op de plank liggen, schrijft het AD. Normaal worden onvindbare pensioengerechtigden die geld zouden moeten krijgen, opgespoord. Nu dreigen duizenden pensioenen niet te worden uitgekeerd, omdat de Belastingdienst, SVB en DUO geen gegevens meer verstrekken ‘wegens de nieuwe privacywet’. De gesprekken over een nieuw pensioenakkoord lopen ondertussen zó stroef dat minister Wouter Koolmees (D66) nu zelf aanschuift. Hij wil dat vakbonden en werkgevers zich haasten om het eens te worden over een nieuw aanvullend pensioen.

AFSCHEID: Het uitblijvende pensioenakkoord is slechts één van de redenen dat Maurice Limmen somber gestemd is. De vertrekkend voorzitter van vakcentrale CNV zegt in zijn afscheidsinterview dat hij niet eerder meemaakte dat het economisch zo goed gaat, maar dat de positie van werknemers zo slecht is. Bedrijven zijn machtiger geworden, werknemers almaar flexibeler en dus banger om van zich te laten horen.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag debatteert de Kamer over de begrotingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat laatste departement heeft met 80 miljard euro de grootste begroting in Den Haag. Kamerleden stellen opvallend weinig vragen over het ‘hoofdlijnenakkoord’, valt onze redacteuren op. Dat zijn de afspraken die het ministerie met huisartsen, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en de geestelijke gezondheidszorg wist te maken. Vragen om te stellen zijn er genoeg. Zoals: hoe gaan al die gesloten akkoorden er in de praktijk uitzien?

QUOTE VAN DE DAG:

“Dat je zo snel zo goed geworden bent, daar ben ik jaloers op. Volgens mij heb ik veel langer aangemodderd.”

Sonja Barend bij het overhandigen van de Sonja Barend Award aan Eva Jinek. De presentatrice won de prijs voor het interview dat ze had met Farid Azarkan, een van de voormannen van Denk. Het gesprek was naar aanleiding van de plannen van Denk om een PVV-campagne te vervalsen.