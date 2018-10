Geen vervolging voor spirituele woongroep na dood huisgenoot

Het Openbaar Ministerie gaat drie leden van een woongroep in Utrecht niet vervolgen voor betrokkenheid bij de dood van hun huisgenoot. Dat maakte het OM donderdag bekend. Vorige jaar overleed in het pand van de woongroep een vrouw aan ondervoeding. De leden van de groep hanteren een levenswijze waarbij zij zo min mogelijk eten.

De huisarts van het slachtoffer had na het overlijden alarm geslagen omdat de vrouw ernstig vermagerd was. Samen met de “uitzonderlijke gewoontes met betrekking tot voeding” leidde het tot een verdenking, aldus het OM. De drie leden van de woongroep, twee vrouwen en een man, werden toen door de politie verhoord.

Levenswijze

Na onderzoek heeft het OM besloten af te zien van vervolging omdat er niet kon worden vastgesteld dat de drie verdachten verantwoordelijk zijn voor de dood van de vrouw. Er was geen sprake van “een ongeoorloofde vorm van dwang met betrekking tot het voedingspatroon”. Ook is er geen bewijs dat de huisgenoten tekort zijn geschoten in hun zorgplicht.

De groep leeft sinds 2006 samen in een huis in Utrecht. De leden volgen een levenswijze die gebaseerd is op de natuur en alternatieve geneeswijzen waarbij ze zo min mogelijk eten. Ze drinken wel sap en willen leven van licht, warmte, kleuren, muziek en liefde.