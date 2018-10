‘Europese bankiers fraudeerden voor miljarden met dividendbelasting’

Groepen bankiers, handelaren en hedgefondsen hebben jarenlang gefraudeerd met ingenieuze belastingconstructies waarmee ze onterecht dividendbelasting terugvroegen. Zo streken ze zeker 55,2 miljard euro op ten koste van Europese overheden. Dat blijkt uit onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files.

In de grootschalige fraude, die zich afspeelde in de periode 2001-2016, hanteerden de bankiers, handelaren en pensioenfondsen twee methoden om de belastingdiensten te benadelen. De eerste methode heet CumCum. Het komt erop neer dat ze dividendbelasting terugvorderden terwijl ze daar geen recht op hadden. Dat is onrechtmatig maar niet illegaal. De tweede methode heet CumEx. Via een ingewikkelde constructie vorderden ze twee keer dividendbelasting terug terwijl ze die maar een keer mochten krijgen. Dat is wel illegaal. CumEx kwam niet voor in Nederland, zo meldt het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money (FTM), onderdeel van The CumEx Files.

Volgens FTM is de Nederlandse fiscus evengoed 152 miljoen euro kwijt aan deze onrechtmatige praktijken. Dat geld ging verloren aan de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. De Belastingdienst meent dat de bank dit bedrag onterecht van ze heeft teruggevraagd door gebruik te maken van de CumCum-methode. In juli stelde de rechtbank in Haarlem de Nederlandse fiscus daarover in het ongelijk.

Duitsland grootste slachtoffer

Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië zijn de grootste slachtoffers van deze frauduleuze praktijken. In Duitsland loopt sinds enkele jaren een groot strafrechtelijk onderzoek naar partijen die zich hieraan hebben schuldig gemaakt. In dat land heeft de belastingdienst volgens schattingen ruim 30 miljard euro verloren. Er zijn aanwijzingen dat de fraude nog altijd doorgaat.

De Zwitserse private bank Sarasin wordt genoemd als een van de hoofdrolspelers in de miljardenfraude. Sarasin was in de tijd dat er werd gefraudeerd een dochterbedrijf van Rabobank. Ook ABN Amro was volgens het onderzoeksconsortium betrokken. Op FTM ontkennen de betrokken personen en instellingen dat ze onwetmatig hebben gehandeld. Volgens de journalistieke website is dat deels waar: veel landen zouden geen wetten hebben die de illegale CumEx-methode afdoende verbiedt.

The CumEx Files baseert zich op een 180 duizend pagina’s tellend dossier dat het in handen heeft, dat vol zit met stukken van banken en belasting- en advieskantoren. Tientallen journalisten uit twaalf Europese landen zijn onderdeel van het consortium dat zijn resultaten publiceert in onder andere het Duitse Die Zeit en de Franse krant Le Monde.