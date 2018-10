Een hele slimme accountant die ‘lachend rijk’ werd

Hij heeft zijn eigen dierentuin. En in dat Ouwehands Dierenpark houdt hij ook kantoor, boven het apenverblijf. Mensen die er geweest zijn zeggen dat de werkkamer zelfs een luik bevat om de apen bananen te voeren. En weet je hoe zijn privé-vennootschap heet? Bowolar: een acroniem van Boekhoorn Wordt Lachend Rijk.

Marcel Boekhoorn (58), de nieuwe eigenaar van de Hema, zou uit een kinderboek van Roald Dahl getild kunnen zijn. Maar hij bestaat echt, en is meer dan een ondernemer met een dierentuin. In de zakenwereld wordt Boekhoorn gezien als een iemand van de buitencategorie, een van ’s lands slimste investeerders. Iemand met een bijzondere neus voor enerzijds koopjes en anderzijds bedrijven met groeipotentie. Naam en faam vestigde Boekhoorn met de verkoop van mobiele provider Telfort aan KPN in 2005. Boekhoorn kocht Telfort voor een appel en een ei en hield aan de verkoop bijna een half miljard euro over.

Sindsdien verkeert hij in de bovenste regionen van de Quote 500. Met een vermogen van 1,8 miljard euro was Boekhoorn vorig jaar goed voor de negende plek. Het is geen oud geld, de Nijmegenaar verdiende zijn euro’s zelf. Geschoold als registeraccountant begon Boekhoorn bij Deloitte & Touche waar hij op zijn 31ste de jongste partner ooit werd. Na vier jaar als adviseur in fusies en overnames begon hij voor zichzelf.

„Hij heeft een enorme drive. Als andere mensen denken dat het niet lukt, gaat Marcel door”, zo karakteriseerde vriend en oud-zakenbankier Rob ten Heggeler hem vorig jaar in NRC toen het Boekhoorn na vijftien jaar eindelijk was gelukt om twee panda’s naar Nederland te halen.

We moeten terug naar 1999 voor Boekhoorns eerste grote klapper. Voor 350 miljoen gulden verkocht hij Bakker Bart, een keten die hij van vijf losse bakkerijbedrijven smeedde. Boekhoorn rekent die deal overigens niet tot zijn grootste succesverhalen, vertelde hij onlangs tegen vakblad Finance Monthly. Naast Telfort zei hij „super trots” te zijn op de investering in start-up SIM uit Sassenheim in 2004 dat software voor vliegtuigsimulatoren maakte. Naar verluidt ging Boekhoorns investering 150 keer over de kop toen hij SIM – inmiddels uitgebouwd tot volledige simulatorfabrikant – in 2011 voor 150 miljoen aan Lockheed Martin verkocht.

Persoonlijke schade altijd beperkt

Gaat het dan nooit fout? „Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar de schade daarvan is doorgaans beperkt”, zei Boekhoorn twee jaar geleden tegen Quote. Maar wie inzoomt op twee miskleunen van Boekhoorn valt op dat Boekhoorn een talent heeft de schade voor zichzelf te beperken.

Op zoek naar koopjes neemt Boekhoorn risico’s. Zo schafte Boekhoorn tijdens de crisis in 2009 en 2010 voor honderden miljoenen kantoorpanden aan. Die vastgoedportefeuille bleek een slechte zet en werd in 2014 met fors verlies van de hand gedaan. Toen het stof was neergedaald bleek echter niet Boekhoorn de meest rode cijfers te hebben geschreven, maar de financierende bank: Rabobank-vastgoeddochter FGH.

Ook zijn verlieslatende avontuur met de in 2007 opgerichte gratis krant Dagblad De Pers wist hij grotendeels op een ander af te wentelen. In 2009 verkocht Boekhoorn de rechten om tot 2022 advertenties in De Pers te mogen verkopen voor 16 miljoen euro per jaar aan uitgeefconcern Wegener. De deal was – gezien de slechte advertentiemarkt- dermate verlieslatend dat Wegener Boekhoorn in 2012 voor 45 miljoen afkocht. Die verdiende daarmee naar schatting alsnog zo’n 80 procent van zijn miljoeneninvestering terug.

Boekhoorn staat erom bekend dat hij zich met de besten omringt en dat hij zich weinig aantrekt van wat mensen vinden. Zo koos hij ervoor om door de boekhoudfraude bij Ahold bevlekte topman Cees van der Hoeven aan boord te nemen. „Met Cees duik ik de Champions League in.” Zei hij daar vijftien jaar geleden over.

Toevallig werd donderdag vrijwel dezelfde verwijzing gemaakt. Alleen nu door Hema-topman Tjeerd Jegen richting Boekhoorn. Met hem kan Hema „eindelijk meedoen in de Champions League van de retail”.