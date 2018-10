OVV: Bouwsector al jaren laks met veiligheid

De Nederlandse bouwsector onderschat de veiligheid al jaren. Er wordt te veel gefocust op de laagste prijs, te weinig lessen getrokken uit eerdere incidenten en er zijn te veel partijen betrokken. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in een rapport dat donderdag werd gepubliceerd.

Het rapport behandelt de instorting van de parkeergarage van Eindhoven Airport, mei vorig jaar. Ook werd naar andere bouwincidenten gekeken. Twee maanden voor de instorting van de garage waren er al signalen dat de veiligheid van het gebouw niet in orde was, zo oordeelt de OVV. Vervolgens werd geoordeeld dat de ramp te wijten was aan een mankement in de bollenvloer, terwijl de Raad nu vaststelt dat de problemen ontstonden doordat de wapening van de vloer niet stevig genoeg was.

Bollenvloer

De garage stortte twee maanden voordat die zou worden opgeleverd in. Het incident had plaats in de avond, terwijl diezelfde middag bouwvakkers nog in het gebouw aan het werk waren. De oorzaak van de instorting was volgens de OVV een bouwfout met de bollenvloer. Die werd bij de aanleg een kwartslag gedraaid, wat ongebruikelijk is. De wapening die de vloer stevigheid moest geven was te kort, waardoor die niet sterk genoeg was en bezweek. De OVV rekent het bouwbedrijf BAM aan dat de garage onder grote tijdsdruk gebouwd werd, waardoor slordigheid in de hand werd gewerkt.

Na de ramp werd de deugdelijkheid van álle bollenvloeren in twijfel getrokken. Honderden gebouwen in heel Nederland werden gesloten, gecontroleerd en op sommige plekken aangepast. Scholen, universiteitsgebouwen en kantoorpanden gingen soms maanden dicht en op sommige plekken zijn gebouwen nog steeds gesloten. Bij controles is tot nu toe gekeken naar de hechting tussen breedplaten en het beton, maar volgens de OVV moet juist gekeken worden naar het ontwerp van de vloer en de naden tussen de platen.

Weinig lessen, te veel partijen en lage kosten

De OVV onderzocht afgelopen maanden vier incidenten in de bouw. Volgens de Raad liggen hieraan vaak dezelfde structurele problemen ten grondslag. De sector doet te weinig met conclusies en aanbevelingen van experts, maar is na een ongeluk vaak vooral bezig met het aanwijzen van schuldigen. Dat gaat dan vaak niet gepaard met een verbetering van de veiligheid, wat eigenlijk de prioriteit zou moeten zijn.

Wat daarbij ook niet helpt, is dat er vaak zoveel partijen bij een bouwproject betrokken zijn dat niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Daardoor worden problemen niet opgemerkt en aangepakt. Zo ook bij de garage bij Eindhoven Airport: er zaten scheuren in de vloeren en ook stonden er plassen op meerdere plekken in het pand, zeken die volgens de OVV “wezen op een constructief veiligheidstekort”. Desondanks zag niemand aanleiding om aan de bel te trekken over de veiligheid.

Tot slot zijn bedrijven vaak te veel bezig met kostenbesparingen, omdat een lage prijs vaak bepaald wie een aanbesteding binnen hengelt. De OVV waarschuwt dat bij dergelijke bezuinigingen de veiligheid nooit in het geding mag komen.