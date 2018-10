Banksy wilde zijn schilderij eigenlijk helemaal versnipperen

Kunstenaar Banksy had zijn schilderij Meisje met ballon volledig willen versnipperen. Dat blijkt uit een filmpje dat hij op zijn website heeft geplaatst. Het kunstwerk werd onlangs op een veiling in Londen op ingenieuze wijze voor de helft versnipperd, net nadat het was verkocht voor omgerekend 1,18 miljoen euro.

Het eerste deel van het filmpje had Banksy al eerder geplaatst en daarop is te zien hoe er een apparaatje is ingebouwd in de lijst van het schilderij en daarna ook beelden van de veiling zelf. Gesuggereerd wordt dat iemand in de zaal met een afstandsbediening de versnippering van het schilderij in werking zet, direct na het afhameren van de veiling.

In het nieuwe gedeelte van het bijna drie minuten durende filmpje verschijnt, net nadat het schilderij voor de helft is versnipperd, een zwart beeld met de tekst: “Bij de repetities werkte het elke keer.” Ter afsluiting volgt een fragment in de werkplaats van Banksy waarin een kopie van het schilderij wel helemaal wordt versnipperd.

Bekijk het filmpje hier (tekst gaat verder onder de video):



Door de stunt is het schilderij in een klap nog beroemder geworden dan het al was en is het hoogstwaarschijnlijk ook alleen maar meer waard geworden. Volgens een door The Guardian aangehaalde kunstexpert is het versnipperde Meisje met ballon nu onderdeel geworden van de kunstgeschiedenis en daardoor zeker twee keer zo veel waard geworden.

Titel aangepast

De kunstenaar heeft de titel van het doek aangepast. De oorspronkelijke naam Girl with Baloon werd vorige week donderdag gewijzigd naar Love is in the Bin. De anonieme koper, van wie alleen bekend is dat ze een Europese vrouw is, zette de koop door.

Wie er achter de naam Banksy zit kan niemand met zekerheid zeggen, maar hij is razend populair. Vooral bij jongere kunstliefhebbers. Hij heeft in het verleden al meerdere malen op scherpe wijze kritiek geuit op de marktmechanismen in de kunst.