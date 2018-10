Alessandra Covini wint Prix de Rome Architectuur

De Prix de Rome Architectuur 2018 is toegekend aan Alessandra Covini (Milaan, 1988). Covini krijgt de prijs voor Amsterdam Allegories, haar ontwerp voor het Sixhaven-gebied in Amsterdam-Noord.

Bij de Prix de Rome hoort een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. De prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan een getalenteerde jonge architect, stedenbouwer of landschapsarchitect.

De Prix de Rome kent twee rondes. In de eerste – open – ronde werd dit jaar gevraagd om een ontwerp voor een gebied in Oost-Groningen. In de tweede ronde kregen de vier finalisten de opdracht om in korte tijd een ontwerp te maken voor het Sixhavengebied. Bram van Kaathoven, Katarzyna Nowak en het duo Rademacher de Vries waren de andere finalisten.

De Prix de Rome, in 1807 ingesteld door koning Louis Bonaparte, is de oudste prijs in Nederland voor architecten onder de 35 jaar en beeldend kunstenaars onder de veertig jaar. Sinds 2012 wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds.