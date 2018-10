Albert B. krijgt achttien jaar celstraf voor prostitutiemoorden Rotterdam

De 59-jarige Albert B. uit Schiedam is donderdagochtend veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor het vermoorden van twee vrouwen in het centrum van Rotterdam begin jaren negentig. B. werd in april 2017 na onderzoek van het coldcaseteam opgepakt met behulp van een DNA-verwantschapsonderzoek. De rechtbank in Rotterdam ziet voldoende bewijs dat B. beide misdrijven heeft gepleegd.

De twee vrouwen werden volgens de aanklager op brute wijze om het leven gebracht. Het gaat om de dakloze Berendina Stijger (45) in 1990 en de prostituee Francis Garcia-Hofland (22) in 1991. Beide vrouwen werden verschillende keren in hun lichaam gestoken. Ook bleken beide slachtoffers verkracht.

Weinig ophef

Het Openbaar Ministerie had in september een celstraf van twintig jaar tegen B. geëist. Justitie rekent het B. zwaar aan dat hij de twee zou hebben achtergelaten “alsof ze oud vuil onder een brug waren”. De verdachte heeft de moorden en verkrachtingen altijd ontkend. Wel gaf hij toe dat hij de tippelzone, waar de twee vrouwen gebruik van maakten, had bezocht.

Naast Stijger en Hofland werden destijds nog drie andere vrouwen op dezelfde wijze vermoord. Het OM vond echter onvoldoende DNA-bewijs om die drie moorden te linken aan B. De moorden in Rotterdam leidden begin jaren negentig tot weinig ophef, tot woede van de nabestaanden.