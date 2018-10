We vinden onszelf een dynamisch, levendig, hip en happening bedrijf. Klanten vinden dat klaarblijkelijk ook en we groeiden krakend uit ons jasje. Afgelopen week hebben we onze werkruimte verlaten, waar we in het zicht van de woonwijk vijf jaar lang ons zegenrijke duurzaamheidswerk hebben verricht. Het laatste jaar met zijn twintigen achter onze laptops (en het tafelvoetbalspel), in een ruimte geschikt voor tien mensen. Na de verhuizing loopt een collega nog een keer langs het oude pand. Twee dames fietsen voorbij en zien de lege ruimte op. „Ze zijn gewoon weg”, zegt de één tegen de ander. „Al die robots die hier zaten!”

