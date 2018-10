Tweede Kamer wil dat EU stopt met wapenverkoop Saoedi-Arabië

Turkije onderzoekt ambtswoning Saoedische consul

Turkse onderzoekers zijn woensdagmiddag de ambtswoning van de Saoedische consul binnengegaan. Ze hopen aanwijzingen te vinden over het lot van Khashoggi. De Turken hopen later ook het consulaat opnieuw te mogen betreden. Maandag deden ze daar samen met een Saoedisch team al urenlang onderzoek.

Hoewel de Saoediërs het zelf ontkennen, stapelen de signalen zich op dat Khashoggi toch echt in opdracht van de machtshebbers in Riad gedood is. Vijf van de vijftien Saoedische verdachten in de verdwijningszaak blijken uit de directe omgeving van kroonprins Mohammed bin Salman te komen, onthulde The New York Times. Eerder was al gebleken dat de vijftien vlak voor de vermoedelijke moord aankwamen in het consulaat, om er twee uur later weer te vertrekken. Ze hadden bovendien een botzaag bij zich.

Een van de verdachten is de forensisch expert Salah al-Tubaigy. De website Middle East Eye meldde woensdag dat Tubaigy een hoofdrol speelde bij de moord. Op geluidsopnames die een Turkse bron van de site had beluisterd, zou te horen zijn hoe de arts omstanders aanraadt net als hij een koptelefoon met muziek op te zetten, voordat hij begint de nog levende Khashoggi in stukken te snijden. Het zou zeven minuten hebben geduurd voordat de journalist dood was. De consul zou vooraf de kamer uit zijn gestuurd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zette woensdag zijn visiteronde langs de hoofdrolspelers in de affaire voort. Dinsdag bezocht hij kroonprins Bin Salman en diens vader koning Salman; een dag later was het de beurt aan de Turkse president Erdogan en minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. Na afloop gaf Pompeo niets prijs over de inhoud van hun gesprekken.