Zeker dertien doden en tientallen gewonden bij explosie de Krim

Bij een explosie op een ambachtsschool in het oosten van de Krim zijn woensdag zeker dertien mensen om het leven gekomen. Persbureau AP meldt dat tientallen anderen gewond raakten. Volgens de Russische autoriteiten gaat het om een terroristische aanslag.

De meeste slachtoffers zijn tieners. Een zelfgemaakte bom is tot ontploffing gebracht in de kantine van de hogeschool in de stad Kertsj. Militairen zijn aan het controleren of er meer explosieven in het gebouw liggen.

Rusland annexeerde het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. Die actie wordt internationaal stevig bekritiseerd.

