Stel al uw vragen over de Brexit aan NRC

NRC Brexit Elke donderdag de laatste ontwikkelingen rond de geplande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Inschrijven

De Ierse grenskwestie, de backstop, muitende Lagerhuisleden bij de Conservatieven, een fanatieke gedoogpartner van het kabinet in Noord-Ierland en Theresa May die wanhopig probeert de boel bij elkaar te houden. De aanloop naar de Brexit op 29 maart 2019 verloopt alles behalve ordelijk.

Lees ook: Hebben de Britten spijt van hun keuze? En elf andere vragen over de Brexit

Woensdag en donderdag is er een top van EU-leiders in Brussel, maar een concreet plan ligt nog niet op tafel. Het dossier is dan ook complex.

Hoewel wij met onze verhalen proberen het hele speelveld zo inzichtelijk mogelijk te maken, kunnen wij ons voorstellen dat u als lezer met vragen zit. Daarom beantwoorden VK-correspondent Melle Garschagen en buitenlandredacteur John Hoogerwaard hieronder op woensdag 17 oktober van 15.00 tot 17.00 uur vragen van abonnees. Stel ze hieronder! Om de vragen te zien of zelf een vraag te stellen moet u zijn ingelogd.