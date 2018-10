Spanje verbreekt diplomatieke banden met Vlaanderen

Spanje heeft de diplomatieke banden verbroken met Vlaanderen. Dat melden verschillende Spaanse en Vlaamse media woensdag. Aanleiding daarvoor zijn uitspraken van de Vlaamse politicus Jan Peumans (N-VA) over de Spaanse behandeling van Catalonië.

Begin september schreef Peumans, voorzitter van het Vlaamse parlement, een brief aan de gevangengenomen voormalige voorzitter van het Catalaanse parlement Carme Forcadell. In die openbaar gemaakte brief noemde hij het Spaanse optreden tijdens de onwettig verklaarde Catalaanse onafhankelijkheidsverkiezingen vorig jaar een “schandelijke vertoning” van een “ondemocratisch bewind”. Die dag vielen honderden gewonden door hardhandig optreden van de Spaanse autoriteiten. “Een bewijs dat de Spaanse regering niet in staat is te voldoen aan wat het betekent onderdeel te zijn van een moderne, Europese Unie”, schreef Peumans.

Scheiding der machten

De Spaanse krant El País schrijft dat minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell de opmerkingen van de Vlaamse politicus “onacceptabel” en “ongepast” vindt. Dit ongenoegen heeft hij persoonlijk overgebracht aan de Belgische ambassadeur in Madrid. Het druist volgens de bewindspersoon in tegen “de geest van broederschap” van de Europese Unie.

In Vlaanderen is ontzet gereageerd op de Spaanse actie. De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois noemt de Spaanse maatregel in tijdschrift Knack een “zeer onvriendelijke daad”. Hij haalt daarbij de scheiding van de machten aan: een vertegenwoordiger van de uitvoerende macht, de consul, wordt gestraft om iets wat een vertegenwoordiger van de wetgevende macht, Peumans, heeft gezegd.

Bourgeois:

“Dit is nog nooit gebeurd in de Europese Unie, niet sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staat in 1952 en wellicht ook niet sinds 1945.”

De gewraakte brief van Peumans aan de Catalaanse Forcadell: