Ook Asscher wil nu Rutte naar huis sturen

Goedemorgen! Rutte overleefde weer eens een motie van wantrouwen. Wie hebben het meeste baat bij de nieuwe bestemming van 1,9 miljard euro? En burgers sturen ambtenaren naar huis door een doe-het-zelf-concept.

GROTE WOORDEN: Mark Rutte is zijn oude steunpilaar Lodewijk Asscher voorlopig kwijt. De PvdA schaarde zich achter Geert Wilders’ motie van wantrouwen tegen de premier, over diens optreden in de slepende dividendzaak. Rutte nam zijn grote woorden dat het in stand houden van de dividendtaks een “onverantwoord risico voor het vestigingsklimaat” zou zijn, niet terug. Dit wantrouwen van de PvdA kan een voorbode zijn: dat het kabinet niet hoeft te rekenen op deze partij, mocht het de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen.

PLAN B: Wie profiteert van het plan B nu de dividendtaks blijft? Het is goed voor het vestigingsklimaat, bevestigen experts. De vennootschapsbelasting is belangrijk voor buitenlandse investeerders. Mkb’ers profiteren van de verlaging, maar grote bedrijven doen dat nog meer. De verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting (gunstig voor het mkb) kost de schatkist straks ‘maar’ 228 miljoen euro per jaar. De verlaging van het hoge tarief, voor bedrijven met hogere winsten, is duurder. Daarvan zijn de geschatte kosten 1,2 miljard euro.

DOE-HET-ZELF: In bijna honderd gemeenten kunnen burgers hun lokale overheid ‘challengen’, zoals dat in hip Engels genoemd wordt. Minister Kajsa Ollongren wil dat aantal in haar kabinetsperiode verdubbelen. Het uit het Verenigd Koninkrijk overgewaaide concept is simpel: burgers die denken een taak beter te kunnen dan de gemeente, dienen een plan in. NRC toog naar Tilburg waar burgers een stadspark aanleggen met skatebaan, theehuis, stadscamping en scoutingcomplex. Niet overal is er behoefte om te ‘challengen’: in het half jaar dat de regeling in Barneveld bestaat, kwamen daar nul plannen binnen.

TORENTJE: De Tweede Kamer haalde agendatechnische kunstgrepen uit - het dividenddebat werd zelfs anderhalf uur onderbroken - voor de afscheidsborrel van Alexander Pechtold. De vertrokken D66-leider kreeg een miniatuurtorentje van Rutte, die grapte dat Pechtold (net zoals Wiegel) misschien wel de beste premier was die Nederland nooit heeft gehad. Rutte onthulde verder in zijn praatje dat alleen de eerste drie rapporten uit de befaamde stapel in het ‘zal ik er een nietje doorheen slaan’-debat met Pieter van Geel over het onderwerp in kwestie ging, de rest was bij elkaar geraapt. Opvolger Rob Jetten werd bedankt door Pechtold voor zijn mooie afscheidswoorden, “al heb je die afgelopen week wel erg vaak herhaald”.

BLOEDVERWANT: Kinderen die zijn verwekt uit donorzaad kunnen straks gratis op zoek naar hun biologische vader. Nu zijn ze nog 250 euro kwijt voor inschrijving bij een speciale DNA-databank die donorvaders en kinderen aan elkaar linkt. Donorvaders die ooit anoniem waren, kunnen zich daar laten registreren. Het AD schrijft dat een meerderheid van de Tweede Kamer dit plan van de ChristenUnie steunt.

HEROVERWEGEN: Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) twijfelt over zijn bezoek aan Saoedi-Arabië. Als er niet snel duidelijkheid komt over de verdwijning van onderzoeksjournalist Khashoggi gaat het bezoek niet door, zei hij gisteren tegen Nu.nl. Hoekstra zou spreken op een investeringsconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad. Het regent afzeggingen in het land, dat er door Turkije van wordt beschuldigd Khashoggi op het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul te hebben vermoord en in stukken gesneden.

QUOTE VAN DE DAG:

“Vroeger gaf Rutte een zwieperd aan het rad van fortuin, toverde hij een rookgordijn tevoorschijn, goochelde hij goedgemutst een munt uit iemands linkeroor, maakte hij links en rechts grapjes, zwaaide hij vrolijk ‘dag!’ in de deuropening, en bleef de Kamer duizelig achter, met het onrustige gevoel dat ze opgelicht was, al wist niemand precies hoe.”

De Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing over de voorspelbaarheid van het debat over de dividendbelasting en de magie van Rutte - die uitgewerkt lijkt te zijn.