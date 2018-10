Nederland staat wereldwijd bekend om de strijd tegen zee. Verschillende watersnoodrampen resulteerden in een vooruitstrevend Deltaplan van dijken, inpoldering en stormvloedkeringen. Maar nu de zeespiegel stijgt rijst de vraag: is het voldoende? Je hoort het, in deze aflevering van Onbehaarde Apen.

Productie Mirjam van Zuidam.