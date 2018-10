Nederlandse fotograaf wint Wildlife Photography Awards

De Nederlandse fotograaf Marsel van Oosten heeft woensdag de titel Wildlife Photographer of the Year gewonnen, een prestigieuze fotografieprijs van het Natural History Museum in Londen. De competitie wordt sinds 1964 georganiseerd, het is de tweede keer dat een Nederlander de prijs in ontvangst neemt.

Waar de twee stompneuzige apen precies naar kijken, is voor de kijker niet duidelijk. Uiterst geconcentreerd staren het mannetje en het vrouwtje naar een punt voorbij de lens - een luidruchtige ruzie tussen twee andere soortgenootjes van hun groep, zo blijkt uit de omschrijving.

Het aantal gouden stompneusapen neemt al decennia lang gestaag af en naar schatting zijn er wereldwijd minder dan 4.000 van de soort in het wild over. Van Oosten volgde de groep dagenlang om hun gedrag te voorspellen en dat leidde uiteindelijk tot het winnende shot, The Golden Couple, van het paartje op de grond van het Qinling Shan-gebergte in China. Van Oosten:

“Het gebergte waar de apen leven is steil en dichtbebost, de beesten zelf leven eigenlijk in de bomen. Ik ben de bergen in gewandeld en kreeg daar een groep van vijftig apen in de gaten. De mannetjes leven vaak apart, maar worden soms vergezeld door een vrouwtje. Ik wilde graag een mannetje fotograferen omdat deze bijzonder lang haar op hun rug hebben, maar het werd een paartje. De twee kijken naar een opstootje tussen twee jonge mannetjes die elkaars macht uitdagen. Dat maakt een gigantisch kabaal. Ik kon de groep redelijk ongestoord volgen, de apen wennen namelijk heel snel aan mensen. De foto is met een groothoeklens gemaakt, dus ik moest wel vrij dichtbij komen. Het moment is razendsnel voorbij, de apen zijn heel onrustig. Ik moest dus met de groep meebewegen, dat is lastig als zij door de bomen slingeren en je er als fotograaf op de steile grond achteraan moet. Dan heb je het over serieus klimwerk.

Meer Nederlanders in de prijzen

In de categorie ‘Zwartwit’, een van in totaal de zestien categorieën, won woensdag ook een Nederlander: Jan van der Greef kreeg de prijs voor een foto die hij in Peru maakte van een bergnimf, een soort kolibrie.

Frans Lanting, die de prijs in 1991 won, kreeg woensdag de Lifetime Achievement Award uitgereikt. Deze wordt toegekend aan fotografen die zeer veel hebben bijgedragen aan de natuurfotografie. Tot slot was er een eervolle vermelding voor Jasper Doest, voor zijn fotoverhaal over flamingo Bob. Bekijk hier alle nominaties.

Via Instagram laat Van Oosten woensdag weten “zeer trots” te zijn: