Macron probeert het nu met nederigheid en meer geslepen politici

Na een zomer vol politieke calamiteiten heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdagavond in een plechtige televisietoespraak geprobeerd het initiatief terug te nemen. Zijn hervormende daden waren de laatste maanden „minder zichtbaar” geworden omdat hij door zijn „beslistheid” of door zijn „directheid” mensen heeft „gestoord of geschokt”, erkende hij op nederige toon. Daarmee kwam hij critici tegemoet die hem bij ontmoetingen met gewone Fransen arrogantie verweten of zijn recente solisme kapittelden. „Ik hoor de kritiek”, zei hij.

Lees ook: Met vier nieuwe ministers hoopt Macron het tij te keren

De vooraf opgenomen voordracht, die op alle grote Franse zenders tegelijk werd uitgezonden, volgde op een eerder op de dag aangekondigde grote herschikking van de regering. Niet alleen is de twee weken geleden opgestapte minister van Binnenlandse Zaken vervangen door Macron-vertrouweling Christophe Castaner, ook op enkele andere ministeries kwamen nieuwe, politiek geslepener bewindslieden.

De nieuwe gezichten zullen echter niet leiden tot een koerswijziging, verzekerde Macron. De president, die op een dieptepunt in de peilingen staat, herinnerde de kijkers eraan dat hij pas 17 maanden bezig is en al veel hervormd heeft, maar nog lang niet klaar is. Hij kondigde nieuwe hervormingen aan, waaronder die van het pensioenstelsel. „Niemand wordt individueel beter als onze natie niet sterker wordt.”

En passant lanceerde hij zijn Europese verkiezingscampagne. „Europa helt bijna overal naar extremisten en zwicht opnieuw voor nationalisme”, waarschuwde hij.