Maanmissie Apollo 11

‘Buzz’ Aldrin (doopnaam: Edwin E. Aldrin jr.) is er bijna. Waar Neil Armstrong even tevoren zijn mooie oneliner ‘One small step for [a] man, one giant leap for mankind’ had uitgesproken toen hij voet op de maan zette, waren de eerste woorden van Aldrin op de maan aanzienlijk prozaïscher: ‘Looks like the secondary strut had a little thermal effects on it right here, Neil.’

Project Apollo Archive/NASA