Israël bombardeert Gaza na raketaanval, één dode

In de Gazastrook is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode gevallen bij Israëlische bombardementen. De luchtaanvallen volgden op een raket vanuit Gaza die terechtkwam op een huis in de stad Beer Sheva. Meerdere Israëliërs werden daarna naar een ziekenhuis overgebracht, schrijft persbureau AP.

Israël reageerde vervolgens met aanvallen op militaire doelen in de Gazastrook. Daarbij vielen een dode en raakten zeker drie mensen gewond. Een andere raket vanuit Gaza belandde dinsdagnacht in de zee.

Twee inwoners van Beer Sheva raakten gewond toen ze zichzelf in veiligheid probeerden te brengen voor de naderende raketinslag. De bewoners van het huis dat het doelwit was, een moeder en drie kinderen, vluchtten naar de schuilkelder toen het luchtalarm afging. Hun woning werd vernietigd. Na de aanval werden zij behandeld voor shockverschijnselen.

Visgebied ingekort

Naar aanleiding van de beschietingen liet de Israëlische minister van Defensie twee grensovergangen tussen Israël en Gaza sluiten. Ook is het visgebied van Gazanen ingekort van zes tot drie mijl vanuit de kust. Scholen in Beer Sheva blijven voorlopig dicht. De opperbevelhebber van het Israëlische leger heeft zijn bezoek aan de Verenigde Staten afgeblazen om zich met de situatie bezig te kunnen houden.

De Gazaanse raketaanval was de eerste in maanden. Volgens Reuters is het ook de eerste keer sinds 2014 dat een huis daarbij geraakt wordt. Opvallend is dat Hamas en strijdgroep Islamitische Jihad de aanval vanuit Gaza van dinsdagnacht veroordelen. “We verwerpen alle onverantwoorde acties die de Egyptische inspanningen proberen te saboteren”, zeiden de groeperingen woensdag in een gezamenlijke verklaring. Een delegatie van het Egyptische leger bezoekt de Gazastrook deze week om een mogelijk staakt-het-vuren te bespreken.

Oplopende spanningen

De aanvallen over en weer volgen na maanden van oplopende spanningen. Aan de kant van Gaza zijn wekelijks protesten tegen de Israëlisch-Egyptische blokkade van het gebied, die het leven van de twee miljoen Gazanen aanzienlijk bemoeilijkt.

Vorige week demonstreerden veertienduizend inwoners van de Gazastrook bij de grens met Israël. Daarbij gooiden ze stenen en handgranaten in de richting van de Israëlische soldaten aan de andere kant van de afscheiding. Twintig Palestijnen braken toen door de grens, waarna zeven werden doodgeschoten. Sommigen van hen benaderden een militaire post, zeiden Israëlische autoriteiten.