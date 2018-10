IS plande grote aanslag in Duitsland

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) plande in 2016 een grote aanslag in Duitsland, maar de Duitse veiligheidsdiensten waren al vanaf een vroeg stadium op de hoogte van de plannen. Dat bevestigen de Duitse autoriteiten na berichtgeving in verschillende media. De televisiezenders NDR en WDR en de krant Süddeutsche Zeitung spraken in Syrië met de Duitse jihadist Oguz G. die samen met zijn vrouw de aanslag beraamde.

Lees ook over het gevaar van terugkeerders: ‘Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden’

IS wilde jihadisten naar Duitsland sturen om aanslagen te plegen. Een van de mogelijke doelen zou een muziekfestival zijn geweest. Volgens de Duitse inlichtingendiensten paste dit in het plan van de terreurgroep om in 2016 ook in Duitsland een grote aanslag te plegen, schrijft de televisiezender NDR. Een jaar eerder pleegde jihadisten verbonden aan IS aanslagen in Parijs.

Raqqa

Het Duitse echtpaar Oguz G. en Marcia M., die in 2015 naar het Syrische Raqqa waren vertrokken om zich bij IS aan te sluiten, speelde daarbij een sleutelrol. Marcia M. probeerde Duitse vrouwen online te ronselen om met een IS-strijder te trouwen zodat deze naar Duitsland konden komen. Een van de vrouwen die ze benaderde, werkte voor een veiligheidsdienst.

Hierdoor waren de Duitse autoriteiten al vanaf een vroeg stadium op de hoogte van de plannen. “Voor ons waren de feiten zeer concreet, wat vaak niet het geval is”, zegt het openbaar ministerie tegen de Duitse media. Aan het eind van het jaar nam de communicatie tussen Marcia M. en de vrouw van de veiligheidsdienst af en uiteindelijk stopt deze helemaal.

Volgens de Süddeutsche Zeitung is het plan mislukt vanwege het onderzoek van Duitse veiligheidsdiensten en het uiteenvallen van IS. Het is niet duidelijk welke rol de Duitse veiligheidsdiensten precies hebben gespeeld. Het Duitse echtpaar is vorig jaar door de Koerden gearresteerd in Raqqa. Sindsdien zitten ze vast in het noorden van Syrië. Duitsland heeft een arrestatiebevel uitstaan voor de twee.