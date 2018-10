Indiase onderminister treedt af na beschuldigingen seksueel wangedrag

De Indiase onderminister van Buitenlandse Zaken M.J. Akbar heeft woensdag zijn aftreden bekendgemaakt. Akbar ligt onder vuur omdat hij door zo’n twintig vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. De 67-jarige minister ontkent de aantijgingen. Hij zegt ontslag te nemen om deze, al dan niet via de rechter, aan te vechten.

Akbar werkte voordat hij als onderminister begon als journalist. Gedurende die periode zou hij de vrouwen onheus hebben bejegend. Hij zou vrouwen onder meer “obscene berichtjes” hebben gestuurd en hen hebben aangeraakt terwijl zij dit niet wilden. Akbar heeft bekendgemaakt in elk geval de eerste vrouw die hem beschuldigde, Priya Ramani, voor de rechter te slepen.

Ramani reageerde woensdag meteen op het bericht dat Akbar aftreedt. Op Twitter schrijft zij dat ze zich gesterkt voelt door zijn aftreden. “Ik kijk uit naar de dag dat ik ook in de rechtszaal gerechtigheid zal krijgen.”

Nederlandse journalist

Een andere vrouw die Akbar beschuldigt, is de Nederlandse journalist Majlie de Puy Kamp. Aan de Huffington Post vertelde zij dat ze als stagiaire bij de Indiase krant The Asian Age is misbruikt door Akbar, destijds redacteur. Bij haar afscheid zou hij haar naar zich toe hebben getrokken en getongzoend. Op Twitter noemt De Puy Kamp het incident “walgelijk”:

“Ik strekte mijn hand uit als dank en hij drukte zijn 55-jarige tong in mijn 18-jarige keel.”

Lees ook: Ook Bollywood-actrices roeren zich nu

#MeToo leeft op in India

Waar #MeToo sinds vorig jaar voor talloze beschuldigingen van seksueel wangedrag heeft geleid in de westerse wereld, bleef het in India relatief stil. Dat veranderde deze maand toen een vergeten Bollywood-affaire uit 2008 weer boven kwam drijven. Enkele vrouwelijke journalisten traden daarop via Twitter naar buiten met verhalen over seksueel wangedrag door hun meerderen.

De berichten werd talloze keren gedeeld en meerdere vrouwen, onder wie veel journalisten, volgden het voorbeeld. Op sociale media zijn sindsdien talloze verhalen te vinden over #MeToo-ervaringen.

Seksuele intimidatie en geweld is al jarenlang een probleem in India. In 2017 zijn hier volgens een Indiaas onderzoeksbureau bijna 40.000 aangiften van verkrachting gedaan - een stijging van 40 procent sinds 2011. Vermoedelijk ligt het aantal verkrachtingen nog vele malen hoger, er ligt een taboe op praten over seksueel geweld.