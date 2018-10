Hoofdpersonen willen graag ‘gebuideld’ worden op Cinekid

Cinekid. 20 t/m 26 oktober in Amsterdam, en t/m 28 oktober on tour. Info: cinekid.nl

Ook voor volwassenen valt veel op te steken van kinder- en jeugdfilms, zoals bijvoorbeeld het belang van buidelen. Het begrip duikt op in Gips, de verfilming van Anna Woltz’ Gouden Griffel-winnende boek uit 2016. Buidelen is het op de blote huid leggen van een (vroeg geboren) baby, wat goed is voor de hechting van moeder en kind. Het is een mooie metafoor voor een thema dat veel aan de orde komt in de films die op kinder- en jeugdmediafestival Cinekid draaien: affectieve verwaarlozing.

In Gips heeft de band tussen puber Felicia (Cécilia Vos), bijnaam Fitz, en haar moeder een klap opgelopen, deels door een recente echtscheiding en deels door iets dat in de finale van de film aan de orde komt. Ook is ze alle „onzin over liefde” zat. Fitz is zo boos dat ze met een stift ‘Mama moet dood’ op haar gezicht heeft geschreven. Als het gebroken gezin op Kerstavond in het ziekenhuis belandt omdat het vingertopje van haar zusje Bente bij een ongeluk werd afgerukt, loopt Fitz daar rond met een masker over de slecht afwasbare letters. Ze ontmoet er leeftijdsgenoten, met wie ze allerlei avonturen beleeft, en ontdekt dat liefde in een klein hoekje zit en toch echt onmisbaar is.

Gips, de openingsfilm van het festival, beleeft zijn wereldpremière op Cinekid in een unieke bioscoopversie. In december komt hij als serie op televisie bij Zapp. De door Janneke van Heesch geregisseerde film is een sterke aanvulling op de vele jeugdfilms die zich in en rond het ziekenhuis afspelen, met dit keer geen kankerpatiënten in de hoofdrol zoals vaak het geval is. Gips wisselt avonturen af met introspectieve momenten, waarbij aan het eind ook het gezichtspunt van de moeder belicht wordt, wat een ontroerende scène oplevert.

Gestolen nootjes

Volwassenen kunnen, al dan niet met hun kinderen, ook naar Nacht van de Leeuw, het avondprogramma van Cinekid dat speciaal voor hen bedoeld is. Hierin zijn vier jeugdfilms te zien die een thematiek aansnijden die niet alleen interessant is voor kinderen, thema’s die vaak wat zwaarder zijn dan in de films voor een jongere doelgroep, zoals het fraai getekende Gordon & Paddy en de zaak van de gestolen nootjes. Onder die vier geselecteerde films komen er twee uit Tsjechië, Wintervliegen en Short Cut. In Wintervliegen trekken twee schoolvrienden per gestolen auto door Tsjechië, waarbij hun stoere verhalen over meisjes hun kwetsbare kant verhult. In een scène zie je ze masturberen in de auto, elk in de mouw van het vest dat een jonge lifster in de auto achterliet. Zulke momenten zie je niet vaak in jeugdfilms.

Het sombere Short Cut draait om teleurstelling. Als Jacob eindelijk zijn vader ontmoet, van wie hij dacht dat hij in Zweden woonde, valt het contact met hem tegen. Maar toegeven dat hij teleurgesteld is, valt hem moeilijk, vooral omdat hij kwaad is op zijn moeder, en op zijn stiefzus die wel een band heeft met haar in Amerika wonende vader. Net als veel andere personages in jeugdfilms is Jacob op zoek naar warmte, aandacht en een knuffel. Naar buidelen dus.