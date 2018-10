Griekse minister afgetreden om naamswijziging Macedonië

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias heeft woensdag zijn ontslag ingediend nadat er binnen de regering onenigheid was ontstaan over de naamswijziging van buurland Macedonië. Kotzias leidde namens Griekenland de onderhandelingen over het akkoord met Macedonië. Premier Alexis Tsipras heeft laten weten de taken van Kotzias over te nemen “om te helpen het akkoord succesvol af te ronden”. Dat schrijft persbureau AP. In juni spraken de landen af dat Macedonië zijn naam zou wijzigen naar Republiek Noord-Macedonië, maar het is nog onduidelijk of de ratificatie van het akkoord voldoende steun krijgt.

Kotzias schreef over zijn ontslag op Twitter: “De premier en een aantal ministers hebben gisteren [dinsdag] tijdens een bijeenkomst van het kabinet hun keuze gemaakt, en toen heb ik mijn keuze gemaakt.”

Volgens Griekse media zou Kotzias een aanvaring hebben gehad met de minister van Defensie Panos Kammenos. Coalitiepartner Kammenos is fel gekant tegen het akkoord met Macedonië. Het Griekse parlement moet begin volgend jaar goedkeuring verlenen aan het akkoord maar Kammenos heeft gedreigd met zijn partij de coalitie te verlaten als het akkoord ter ratificatie aan het parlement wordt voorgelegd. Hiermee zou de regering zijn meerderheid verliezen.

Historisch akkoord

Griekenland en Macedonië sloten eerder dit jaar het historische akkoord dat een einde moest maken aan een 27 jaar durend dispuut tussen de twee landen. Griekenland ziet in de naam Macedonië een territoriale claim op de Griekse regio met dezelfde naam. Daarom blokkeerde het land het pad richting NAVO en EU-toetreding van Macedonië. De twee landen spraken af dat Macedonië zijn naam zou wijzigen naar Republiek Noord-Macedonië waarna Athene niet langer zou dwarsliggen.

De toekomst van het akkoord kwam op losse schroeven te staan nadat eind september in Macedonië weinig mensen kwamen opdagen tijdens een referendum over de kwestie. Een grote meerderheid stemde voor de naamswijziging, maar het opkomstpercentage was slechts 36 procent. De lage opkomst heeft de onderhandelingspositie van de Macedonische premier Zoran Zaev verzwakt. Zaev heeft een tweederde meerderheid in het parlement nodig voor de naamswijziging. Om dit te bereiken moet hij steun zoeken van minstens negen oppositieleden.