Fiscus werkt deel personeelstekort weg, maar heeft nog veel mensen nodig

Bij de Belastingdienst zijn in september aanzienlijk meer nieuwe medewerkers aan de slag gegaan dan in de maanden ervoor. Daardoor is een deel van het personeelstekort weggewerkt. De problemen zijn echter nog niet opgelost, schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) woensdag aan de Tweede Kamer.

Vorige maand kwamen er bij de fiscus 243 nieuwe voltijdsbanen bij. Eerder dit jaar waren dat er telkens minder dan honderd, behalve in maart.

Omdat er in september ook mensen vertrokken bij de dienst, kwam de instroom per saldo uit op 117 fte. In de eerste acht maanden gingen er bij elkaar genomen veel meer personeelsleden weg dan er bij kwamen.

Dat de Belastingdienst meer nieuwe medewerkers aantrekt, komt volgens de staatssecretaris onder meer doordat er dubbel zoveel mankracht op het wervingsproces is gezet. Daarnaast is de sollicitatieprocedure voor veel functies flink ingekort. Alle gesprekken vinden op één dag plaats, waarna geschikte kandidaten direct een aanbod krijgen. De fiscus probeert ook meer op te vallen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges.

Met het kleine wervingssucces van vorige maand is de Belastingdienst er nog niet: de instantie heeft tot eind 2019 nog 4.200 fulltime krachten nodig. De Belastingdienst kampt met een groot gebrek aan medewerkers, doordat een reorganisatie onbedoeld had geleid tot een grote uitstroom van ervaren personeel. Een onderzoekscommissie concludeerde begin vorig jaar dat de problemen zelfs de lopende belastinginning in gevaar brachten.