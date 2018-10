Filmoverzicht: meeslepende ‘First Man’ houdt alles klein, ‘Kom en zie’ is essentiële Sovjet-klassieker

●●●●● First Man: Drama ‘First Man’ is geen epische ruimtevaartfilm, maar houdt tot de finale juist alles klein. Juist dat maakt de film zo goed. Lees de recensie: De dood is altijd aanwezig in ‘First Man’ Regie: Damien Chazelle. Met: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Corey Stoll. In: 95 bioscopen.

●●●●● Studio 54: Documentaire Ian Schrager, de voormalige eigenaar van de New Yorkse club Studio 54, zat begin jaren tachtig twintig maanden in de cel. In Studio 54 vertelt hij zijn fascinerende verhaal. Lees de recensie: Studio 54 was de ultieme ontsnapping uit het alledaagse Regie: Matt Tyrnauer. Met: Ian Schrager.

●●●●● Kom en zie: Klassieker De Sovjet-klassieker ‘Kom en zie’ van Oleg Klimov is gerestaureerd en opnieuw te zien in de bioscoop: een verpletterende aanklacht tegen oorlog. Lees de recensie: ‘Kom en zie’ is niet gemakkelijk, maar wel essentieel Regie: Oleg Klimov. Met: Aleksei Kravchenko, Olga Mironova. In: 11 bioscopen.

●●●●● Vechtmeisje: Jeugdfilm ‘Vechtmeisje’ volgt de formule van een sportfilm. De dialogen zijn soms te uitleggerig, maar de montage is lekker ritmisch. Lees de recensie: ‘Vechtmeisje’ is een rebelse en energieke jeugdfilm Regie: Johan Timmers. Met: Aiko Beemsterboer, Noa Farinum, Imanuelle Grives, Bas Keizer, Hilde de Baerdemaeker.

●●●●● Mile 22: Actiefilm 'Mile 22' presenteert zich als politieke actiefilm maar is in feite een ouderwetse knokfilm. Lees de recensie: 'Mile 22' is een pief-paf-poef film Regie: Peter Berg. Met: Mark Wahlberg, John Malkovich, Lauren Cohan, Iko Uwais. In: 69 bioscopen.