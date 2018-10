Examens Nederlands tweede taal uitgesteld, vragen uitgelekt

Het onderdeel schrijven in het staatsexamen Nederlands als tweede taal wordt pas volgend jaar weer afgenomen. Het specifieke onderdeel wordt tot januari niet getoetst omdat beschrijvingen van examenvragen zijn gelekt. Dat is woensdag door minister Ingrid van Engelshoven (OCW, D66) in een Kamerbrief bekendgemaakt. Het staatsexamen is bedoeld voor bijvoorbeeld expats die Nederlands als tweede taal leren.

Beschrijvingen van eerder gemaakte examens doen de ronde op chatapps, schrijft Van Engelshoven. Het onderdeel schrijven is één van de vier onderdelen. De andere drie, lezen, luisteren en spreken, worden voorlopig nog wel afgenomen. Slagen is tot januari 2019 voor het hele examen alleen niet mogelijk. Om te slagen, moeten alle onderdelen voldoende zijn.

Oneerlijke voorsprong

Het onderdeel is uitgesteld omdat kandidaten sommige vragen online kunnen vinden, waardoor het examen geen goed beeld meer geeft van het kennisniveau. Ook geeft het sommige kandidaten een oneerlijke voorsprong.

College voor Toetsen en Examens (CvTE) kreeg het signaal binnen dat er beschrijvingen van opdrachten uit verschillende examenversies werden gedeeld. Volgens de toetsingsbureau lijkt het erop dat oud-kandidaten de vragen hebben onthouden en opgeschreven. Deze werden vervolgens onder meer over Whatsapp gedeeld, vermoedt het CvTE. Het CvTE zegt nog te onderzoeken waarom de opdrachten schijnbaar zo eenvoudig te onthouden zijn.

Lees ook: De tussen-n staat integratie in de weg

Inburgeringstermijn verlengd

Het onderdeel dat is opgeschort, hoort bij programma 1. Programma 1 is nodig voor inburgering op hoog niveau - zonder het behalen van alle vier de onderdelen van het programma, is studeren en werken op mbo-niveau niet mogelijk. De inburgeringstermijn wordt dan ook verlengd voor kandidaten die de komende maanden examen hadden willen doen.

Ook wil de minister dat er zo snel mogelijk nieuwe examens komen, en dat er wordt gekeken naar methodes waarmee minder makkelijk kan worden gefraudeerd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door minder examenmomenten in te lassen. Op welke schaal er tot nu toe is gefraudeerd, is volgens het ministerie niet te achterhalen. Er zijn dan ook geen examens ongeldig verklaard. Of er gefraudeerd is met examenvragen op het lagere A2-niveau, wordt nog onderzocht.