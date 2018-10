Eva Jinek wint prijs voor tv-interview over nepcampagne DENK

Eva Jinek heeft woensdag de Sonja Barend Award gewonnen voor het beste televisie-interview van het jaar. Zij kreeg de prijs voor haar „stevige confrontatie” met politicus Farid Azarkan van DENK in haar talkshow van 20 juni.

Azarkan was bij Jinek om uit te leggen hoe zijn partij een nepcampagne had getest op internet. „Jinek werkt zich door de PR-muur van DENK”, aldus de jury, „en blijft gedurende het hele gesprek de leiding houden.” Een interview uit het schoolboekje, zoals je dat tegenwoordig gek genoeg maar vrij zelden tegenkomt op tv, vond een jurylid. „Het is Jinek op haar best, DENK op zijn lelijkst.”

De Sonja Barend Award is de jaarlijkse vakprijs voor het beste televisie-interview. Het is een initiatief van de VARAgids. De jury bestaat uit tv-critici en mediajournalisten van tijdschriften, omroepen en kranten waaronder NRC. Naamgever Sonja Barend, de ‘koningin van de talkshow’, reikte de prijs woensdagavond live uit in talkshow De Wereld Draait Door.

Dit jaar waren ook genomineerd Adriaan van Dis en Coen Verbraak.

Van Dis kreeg de nominatie voor zijn „wonderschone” vraaggesprek met de Britse schrijver Stephen Fry in DWDD Heimwee: Hier is… Adriaan van Dis van 8 maart. „Zóveel welbespraaktheid en eruditie in één interview van een half uur zien we zelden op tv – en al helemaal nooit op prime time”, aldus de jury. „Het is de laatste Hier is... aller tijden, Van Dis gebruikt zijn 35 jaar ervaring als gastheer om Fry te laten schitteren als enthousiast spreker over onder meer de Griekse goden, de Beatles en internet.”

Coen Verbraak was genomineerd voor het gesprek met de bevindelijk-gereformeerde predikant Floris van Binsbergen. In de laatste Kijken in de ziel bespreekt Verbraak met religieuze leiders de dilemma’s die bij het geloof komen kijken. „Verbraaks houding is altijd met open vizier”, stelt de jury. „Maar hij laat niemand wegkomen met onduidelijke antwoorden of abstracties.”

Het is de tiende keer dat de jaarlijkse vakprijs werd uitgereikt. Vorig jaar kreeg Janine Abbring de onderscheiding voor haar interview met de inmiddels overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, in het VPRO-programma Zomergasten. Eerdere winnaars waren Humberto Tan, Jeroen Pauw (twee maal), Coen Verbraak, Mariëlle Tweebeeke, Twan Huys, Clairy Polak en Matthijs van Nieuwkerk.