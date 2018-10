Europese Volkspartij in actie tegen Hongaarse premier Orbán

De Europese Volkspartij (EVP), de familie van Europese christen-democraten, heeft een resolutie opgesteld tegen partijgenoot Viktor Orbán. De Hongaarse premier ligt onder vuur vanwege de uitholling van de democratie. Vorige maand riep het Europees Parlement al op tot een strafprocedure tegen Hongarije - ‘artikel 7’, dat kan leiden tot verlies van stemrecht in de EU.

In de marge van de EU-brexittop woensdag werd een tekst opgesteld waarin Orbán wordt herinnerd aan, volgens een bron, „de interne politieke mores binnen de EVP” en het belang van een maatschappelijk middenveld. In eigen land heeft Orbán de vrijheid van universiteiten, ngo’s en media aan banden gelegd.

Op het EVP-partijcongres in november in Helsinki wordt over de resolutie gestemd.

EVP-kopstuk Alexander Stubb, de Finse oud-premier, had liever al tijdens de top actie willen ondernemen. „Als Orbán nú onze waarden niet onderschrijft, moet hij er uit”, zei Stubb. Maar nog geen enkele aangesloten partij heeft een verzoek tot royement van Orbáns partij Fidesz ingediend. Bovendien heeft Orbán ook belangrijke medestanders, onder meer in Duitsland, die een breuk willen vermijden.

De actie tegen Orbán is het initiatief van EVP-president Joseph Daul die bekend staat als ‘de koppige Elzasser boer’. Daul kreeg een half jaar geleden van Orbán de toezegging dat hij zich zou houden aan de EVP-waarden. Die afspraak heeft Orbán geschonden. „Dan heb je aan Daul een kwaaie”, zegt een EVP-bron.