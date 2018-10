EU na Brexit populairder dan ooit onder Europeanen

Europeanen zijn de EU in de periode na het Brexit-referendum in juni 2016 meer gaan waarderen. Meer EU-burgers dan voorheen vinden het een goede zaak dat hun land lid is van het statenverband. Ze hebben ook meer de indruk dat hun land van het lidmaatschap profiteert.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde Eurobarometer-peiling onder ruim 27.000 EU-inwoners, uitgevoerd door opiniepeiler Kantar Public. Eurobarometer-enquêtes worden besteld door de Europese Commissie.

Uit het onderzoek blijkt dat 62 procent van de ondervraagden het EU-lidmaatschap van hun thuisland goedkeurt. Dat is het hoogste percentage in 25 jaar en een flinke stijging ten opzichte van twee jaar geleden, toen het percentage op 53 stond.

Van de ondervraagde Europeanen vindt 68 procent dat hun land voordeel geniet van de EU. In 2016 waren dat er nog zes op de tien. EU-burgers waren voor het laatst zo positief over de gevolgen van het EU-lidmaatschap in 1983.

Nederland EU-gezind

Nederland hoort volgens de peiling bij de meest EU-gezinde landen. Bijna acht van de tien Nederlanders zegt dat het EU-lidmaatschap een goed idee is. Alleen Luxemburgers, Ieren en Denen zijn nog positiever. De EU wint in Nederland overigens al sinds medio 2013 aan populariteit.

En het Verenigd Koninkrijk, het land dat momenteel druk onderhandelt over zijn uittreding uit de Unie? Daar zou een nieuw Brexit-referendum de zaken danig op hun kop zetten, zo laat het onderzoek zien. Op de vraag hoe men zou stemmen als er morgen een nieuw uittredingsreferendum zou worden gehouden, antwoordde 53 procent van de ondervraagden dat ze voor ‘blijven’ zouden kiezen.