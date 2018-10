Doorbraak over Brexit blijft uit op top regeringsleiders

Eerst was oktober de deadline, toen november. Nu houden de Europese regeringsleiders er rekening mee dat een akkoord over de voorwaarden voor Britse uittreding uit de Europese Unie pas in december haalbaar is. Tegelijk voeren ze de voorbereidingen voor een ‘no deal’ op.

Dat bleek woensdagavond op een Europese top in Brussel. De Britse premier Theresa May bezwoer haar Europese collegaleiders in een toespraak voor het diner dat ze nog gelooft in een akkoord, ook al wees ze afgelopen zondag een ontwerp daarvoor af. „We komen dichter tot elkaar” , zei ze.

Daarna vertrok ze, zodat de 27 overige regeringsleiders onder elkaar konden overleggen. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier vertelde hun dat de onderhandelingen nog „veel meer tijd” zullen vergen. Maar de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk raken langzamerhand in tijdnood om het eens te worden over de scheidingspapieren bij het Britse vertrek uit de EU. De tijd om een akkoord te sluiten is nu aangebroken”, zei de Franse president Macron, de leider die het meeste druk uitoefent.

De onderhandelingen zitten nog steeds vast op het moeilijkste onderdeel: afspraken over de grens rond Noord-Ierland. Voor May is niet acceptabel dat er Europese grenscontroles komen tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. De EU staat daarop, zolang er geen definitief (vrijhandels)akkoord is dat de toekomstige relatie tussen VK en EU regelt. Daarover wordt pas na Brexit onderhandeld.

Als de beide partijen geen akkoord over de overgangsperiode bereiken, dreigt een harde Brexit. Dat betekent dat de Britten op 29 maart 2019 met het verlaten van de Unie tijdelijk afgesneden worden van verkeer met het continent. Dat leidt tot grote economische en maatschappelijke ontwrichting.

Verschillende Europese regeringsleiders onderstreepten dat ze nog steeds liever een deal in november sluiten, maar dat ze er begrip voor hebben als de Britse premier May meer tijd nodig heeft voor een akkoord dat voldoende politieke steun in eigen land oplevert.

„Het gaat niet om een paar dagen eerder of later”, zei premier Sebastian Kurz van roulerend EU-voorzitter Oostenrijk. „Het belangrijkste is dat het akkoord standhoudt in de Britse en Europese parlementen.” Het Europees Parlement heeft minimaal zes weken nodig om een stemming voor bereiden. Aan Britse zijde is dat mogelijk langer.