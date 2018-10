De verdachte was gefascineerd door massamoordenaars

Hij was een teruggetrokken jongen, zo schrijven Russische media, hij was gefascineerd door massamoordenaars en hij haatte zijn school. „Hij zei een keer dat hij zich ooit zou wreken”, zei een anonieme bron tegen de Russische nieuwszender RBK.

Naar alle waarschijnlijkheid was het de achttienjarige student Vladislav Rosljakov die woensdag een bloedbad aanrichtte op het Technisch College in Kertsj, een stad op de Krim. De dader schoot om zich heen met een shotgun, en bracht een explosief tot ontploffing. Daarbij vielen tenminste negentien doden en tientallen gewonden, waaronder veel leerlingen.

In eerste instantie gingen de autoriteiten uit van een terroristische aanslag. Inmiddels heeft het Russische onderzoekscomité bekendgemaakt dat de aanval wordt beschouwd als „moord op meerdere personen”.

In Rusland was er nooit eerder zo’n gewelddadige school shooting gebeurd, zoals woensdag plaatsvond op de Krim. Verdachte is Vladislav Rosljakov. In de schoolbibliotheek vond de politie het ontzielde lichaam van de jongeman, die door een schotwond om het leven was gekomen en die inmiddels is geïdentificeerd. Het onderzoekscomité gaat er vanuit dat Rosljakov na het plegen van zijn daad zelfmoord heeft gepleegd. Tussen zijn spullen vond de politie een tweede explosief, dat niet tot ontploffing is gekomen.

Columbine High

Het Russische nieuwskanaal Mash (dat publiceert via de chatdienst Telegram) toonde een camerabeeld, volgens Mash uit de school, waarop een blonde jongeman is te zien met een geweer in zijn hand. De jongen is gekleed in een zwarte broek en een wit t-shirt, een outfit die sterk lijkt op de kleren die Eric Harris droeg toen hij in 1999 samen met Dylan Klebold een bloedbad aanrichtte op de Columbine High School in de VS. Mash publiceerde ook een bloederige foto waarop een dode jongeman op de grond ligt, het wapen nog in de armen. Het lijkt erop dat hij zich door het hoofd geschoten.

Vladislav Rosljakov was een vierdejaars student installatietechniek aan het Technische College in Kertsj. Volgens het Russische persbureau Interfax kreeg hij afgelopen voorjaar een vergunning voor een jachtgeweer. Het Telegram-kanaal 112 meldde eerder dat Rosljakov al in september een vergunning kreeg voor een ‘kaliber 12’, een shotgun met hagelpatronen. De student zou een wapen en 150 patronen hebben aangeschaft.

Om een vergunning voor een dergelijk wapen te krijgen moet de aanvrager een medische en psychische test afleggen, wordt er gekeken of de aanvrager een strafblad heeft, en moet hij kunnen aantonen dat hij een kluis heeft om het wapen veilig op te bergen. Als er na vijf jaar geen overtredingen zijn aangetoond, mag de vergunninghouder ook zwaardere wapens kopen, zoals een halfautomatische versie van de Kalasjnikov. In Rusland woedt geen discussie over het liberaliseren of inperken van wapenbezit.

Zowel op de Krim als in Rusland werd geschokt gereageerd op het bloedbad. Staatszender Rusland 1 schrapte woensdagavond de amusementsprogramma’s. De autoriteiten op de Krim kondigden drie dagen van rouw af.

Ofschoon een schietpartij op deze schaal niet eerder is gebeurd, hebben zich de afgelopen jaren wel verschillende geweldsincidenten voorgedaan. In 2014 schoot een leerling op een Moskouse school zijn leraar aardrijkskunde dood en opende het vuur op de politie, waardoor er een agent omkwam. In 2017 viel een leerling op een school in de buurt van Moskou zijn lerares aan met een groot mes, en schoot in het rond met een luchtpistool, waardoor verschillende gewonden vielen.

Reeks incidenten

Begin dit jaar waren er verschillende incidenten kort na elkaar. In januari werd een schoolklas in Perm aangevallen door twee jongeren, van wie er één een leerling was, die waren bewapend met messen. Verschillende leerlingen en een onderwijzeres raakten gewond.

Vier dagen na dit incident viel een leerling in Boerjatië een lerares aan met een bijl, en verwondde verschillende medeleerlingen. Afgelopen april viel een student in Basjkirië een leraar aan met een mes en stichtte hij brand in een kantoor. De reeks incidenten leidden tot enige maatschappelijke onrust, en tot een discussie over de oorzaken achter het schoolgeweld.