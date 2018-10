Burgemeester ‘migrantendorp’ Riace heeft woonplaats verlaten

De Italiaanse burgemeester Domenico Lucano, geliefd en gehaat vanwege zijn migratiebeleid in het dorp Riace, heeft zijn woonplaats woensdag verlaten. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Dit deed hij omdat de rechter dinsdag bepaalde dat hij hier niet meer mag wonen. Lucano werd twee weken geleden opgepakt en onder huisarrest geplaatst, hij wordt verdacht van immigratiefraude. Zijn huisarrest is wel opgeheven.

Lucano maakte Riace wereldberoemd door zijn immigratiebeleid. De burgervader verwelkomde de afgelopen jaren honderden migranten in zijn dorp om vergrijzing tegen te gaan en de economie aan te zwengelen. In Riace kregen zij werk, een huis en een opleiding.

Volgens de populistische regering van Italië overtreedt Lucano echter de wet. Hij zou betrokken zijn geweest bij schijnhuwelijken om migranten naar Riace te krijgen, ook zouden officiële documenten zijn vervalst.

‘Maatschappij van barbaarsheid’

Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, een uitgesproken tegenstander van immigratie, stelde eerder dat Lucano ervoor zorgt dat Italië “volstroomt met immigranten”. Afgelopen weekend heeft zijn regering het bevel gegeven om migranten uit Riace over te plaatsen naar asielzoekerscentra.

Waar Lucano woensdag naartoe is gegaan, is niet helemaal duidelijk. Wel heeft de Italiaan gezegd dat het immigratiebeleid in Riace in stand moet blijven, ondanks zijn vertrek. Volgens persbureau Ansa zei hij na de uitspraak van de rechter: