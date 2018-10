Volleybalsters Oranje geen groepswinnaar na verlies tegen China

De volleybalsters van Oranje hebben dinsdag in de laatste groepswedstrijd van het WK in Japan verloren van China. De olympisch kampioen was met 3-1 te sterk voor de Nederlanders.

Maandag plaatste Oranje zich, voor het eerst in de geschiedenis, al voor de halve finales. De ploeg van de Amerikaanse bondscoach Jamie Morrison won toen van diens vaderland. Nederland speelt nu vrijdag de halve finale tegen de winnaar van de andere poule, Servië, dat na de winst op Italië winnaar werd van de andere poule.

Nederland won de eerste set door een punt van sterspeler Lonneke Sloetjes, maar verloor de tweede kansloos met 25-13. In de derde set wist Nederland lang bij te blijven, maar ook die ging uiteindelijk vrij gemakkelijk naar de Chinezen: 25-18. Oranje leek zich even terug te kunnen knokken in de vierde set, maar verloor die uiteindelijk toch met 25-17.

Zie hieronder het winnende punt van Oranje in de eerste set: