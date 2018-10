Verzekeraars willen liever geen akkoorden meer met het ministerie

Goedemorgen! Het alternatief voor de D-taks ligt op tafel. Burgemeesters zijn vaak kwetsbaar voor bedreigingen. En de cultuur bij Defensie wordt afgebrand in een rapport.

PLAN B: Het ‘heroverwegen’ van de dividendbelasting was nooit een echte heroverweging, wist heel politiek Den Haag. Het was uiteindelijk Mark Rutte zelf die gisteren officieel bekend maakte dat de dividendbelasting blijft. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) presenteerde vervolgens het plan B. Vooral het midden- en kleinbedrijf moet gaan profiteren van de nieuwe maatregelen, zoals het verder verlagen van de vennootschapsbelasting. Nu het vrijgekomen geld nog steeds naar bedrijven gaat, behoudt de oppositie een boksbal.

ONVEILIG: Ooit waren ze misschien lintjesknippers, nu zijn burgemeesters de gezichten van de bestrijding van zware criminaliteit. Dat heeft gevolgen: de Haarlemse burgemeester Jos Wienen wordt zwaar beveiligd. Afgelopen jaren gebeurde dat bijvoorbeeld ook de locoburgemeester van Emmen (die naar Engeland vluchtte) en de burgemeester van Voerendaal (hij kreeg een vuurwapen op zich gericht). Deze trend zal aan de orde komen bij het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, vandaag. Andere agendapunten voor dat debat: CDA en D66 zullen vragen om meer actie tegen nepnieuws en de ChristenUnie wil een betere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten.

MASSERENDE TOPAMBTENAREN: Hoe wist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de stijging van de zorgkosten omlaag te krijgen? NRC-redacteuren Enzo van Steenbergen en Daan van Lent schreven een uitgebreide reconstructie, met hoofdrollen voor twee topambtenaren. Een verhaal van slimmigheidjes: topoverleg in kleine kringen op het terras en ‘creatieve sessies’ om geesten klaar te stomen. Verzekeraars krabben zich nu achter de oren over wat er gebeurd is. Ze weten niet of ze in de toekomst nog wel financiële akkoorden willen sluiten met het ministerie.

KRIJGSMACHTCULTUUR: Een melding van pesterijen of van ander ongewenst gedrag bij Defensie loopt meestal slecht af. Niet voor de pester, maar voor de melder. Steun is er nauwelijks, melders krijgen last van scheldpartijen, publieke vernedering of zelfs het dreigement van ontslag. De commissie onder leiding van hoogleraar Ellen Giebels oordeelde gisteren keihard over de krijgsmachtcultuur.

CYBEROORLOG: Het woord doet het goed als titel van boeken of films, maar een pure ‘cyberoorlog’ in juridische termen bestaat eigenlijk nog niet. Experts weten niet goed wanneer een militaire cyberoperatie ook een cyberoorlog gaat heten. Dat leert navraag onder deskundigen naar aanleiding van de slip of the tongue van minister Ank Bijleveld van Defensie, over dat Nederland in cyberoorlog zou zijn met de Russen. De Europese Unie zint ondertussen op maatregelen om hackers aan te pakken met sancties. Lidstaten denken aan het bevriezen van rekeningen of een reisverbod naar de EU.

QUOTE VAN DE DAG:

“Blokkeerfriezen. Het voetbal. Rob Jetten. De talkshow van Twan Huys. Allemaal enorm van belang. Maar zullen we even afspreken dat vijandige aanvallen net iets belangrijker zijn?”

Het valt columnist Tom-Jan Meeus op dat we ons snel weer laten afleiden, terwijl er een vijandige spionageactie op Nederlandse bodem plaatsvond.