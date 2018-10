Turkije: ‘moordbewijs’ in geverfd consulaat Saoedi’s

De Saoedische regering werkt aan een alternatieve lezing van de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Hij heeft het Saoedische consulaat in Istanbul niet na enkele uren weer verlaten, zoals de regering twee weken lang volhield. Nee, hij zou per ongeluk om het leven zijn gekomen tijdens een uit de hand gelopen ondervraging. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van anonieme bronnen.

President Trump sprak dinsdag met de Saoedische kroonprins die hem verzekerde niets te weten over de gebeurtenissen in het consulaat. De prins beloofde Trump een diepgaand onderzoek. „Er komen snel antwoorden”, twitterde Trump. Maandag suggereerde Trump dat „rogue killers” – losgeslagen moordenaars– binnen de Saoedische staat erachter zitten, vlak nadat hij had gebeld met koning Salman. Deze formulering moet voorkomen dat de verdwijning van Khashoggi leidt tot een crisis tussen de VS, Turkije en Saoedi-Arabië.

Zondagavond belde Salman al met Trump en de Turkse president Erdogan. In het telefoongesprek met Erdogan bevestigde hij de broederlijke relaties tussen Saoedi-Arabië en Turkije en bedankte hij Erdogan voor het opzetten van een gezamenlijke werkgroep om de zaak te onderzoeken. Maandag kregen Turkse rechercheurs eindelijk toegang tot het consulaat, zij het in het bijzijn van Saoedische functionarissen. Ze zochten onder meer naar sporen van „giftige stoffen”.

Nadat de Turkse politie negen uur lang het consulaat had doorzocht, verklaarde Erdogan dat delen van het Saoedische consulaat in de periode na de verdwijning van Khashoggi opnieuw zijn geverfd. Ook zou de politie bewijs hebben gevonden voor de moord op Khashoggi, zo berichtte het internationale persbureau AP op basis van een anonieme ambtenaar. Mogelijk zal ook de residentie van de Saoedische consul worden doorzocht.

‘Davos in de woestijn’ omstreden

De kwestie doet het imago van Saoedi-Arabië geen goed. Steeds meer gasten trekken zich terug uit de internationale investeringsconferentie in Saoedi-Arabië op 23 oktober, die al ‘Davos in de woestijn’ is gedoopt. Directeuren van grote banken als HSBC, Standard Chartered en Credit Suisse kondigden aan dat ze niet komen.

De internationale verontwaardiging over de verdwijning en vermoedelijke dood van Khashoggi is groot. Tot nu toe ontkende de Saoediërs publiekelijk alle beschuldigingen, en beweerden ze dat Khashoggi het consulaat levend had verlaten. Maar bronnen rond de Turkse regering verklaarden tegen de pers precies te weten wat er is gebeurd: hij is vermoord, zijn lichaam is in stukken gezaagd en in kisten het consulaat uit gesmokkeld.