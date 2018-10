Ruim 3.000 websites lastig bereikbaar in Chrome

Ruim 3.000 Nederlandse en een onbekend aantal buitenlandse websites zullen als gevolg van verlopen beveiligingscertificaten in de loop van dinsdag niet goed bereikbaar meer zijn via webbrowser Google Chrome. Dat bevestigt ngo Open State Foundation na berichtgeving van NOS.

De maatregel van Google Chrome is een reactie op de gebrekkige beveiliging van websites die gebruik maken van verouderde certificaten van beveiligingsbedrijf Symantec. Bezoekers aan deze pagina’s zou niet gegarandeerd kunnen worden dat browse-gedrag en eventueel ingevoerde gegevens privé blijven.

Als bezoeker van zo’n website zul je een waarschuwingsscherm te zien krijgen met de boodschap dat je verbinding niet privé is. Je wordt vervolgens teruggeleid naar de website waar je vandaan kwam. Slechts door verschillende instellingen te wijzigingen, kun je toch op de webpagina terechtkomen.

Overheden

Het gaat om bijna 200 sites van overheden, zoals de gemeente Zutphen en Heemskerk, en pagina’s van bedrijven zoals Ekoplaza, LOI en delen van de sites van Aldi en NS International. Open State Foundation onderzocht in totaal ruim 20.000 websites van bedrijven en 16.000 pagina’s van overheden.

Een woordvoerder van Open State Foundation, die de “digitale transparantie” van publieke instellingen in de gaten houdt, zegt dat ze eerder al een oproep deden aan bedrijven en overheden die gebruikmaakten van de diensten van Symantec om hun beveiligingscertificaten te updaten of van een ander certificaat te voorzien. Slechts een aantal beveiligingscertificaten werd daarop geactualiseerd.

Ook Firefox zal in zijn nieuwe versie sites die gebruikmaken van de verouderde certificaten niet meer ondersteunen, maar die browser heeft een update nog even uitgesteld. De testversie daarvan komt pas in december online.