Oranje krijgt steeds vastere vorm

Beide handen zelfverzekerd minutenlang in de zak, want Ronald Koeman zag allang dat het goed was. Volop rouleren met spelers en toch ‘gewoon’ 1-1 spelen uit bij België. En dat vier dagen na de misschien wat geflatteerde maar belangrijke 3-0 zege op viervoudig wereldkampioen Duitsland in de Nations League. Heeft de bondscoach het lek boven?

Gidslanden werden de buren, toen het Nederlands elftal na de derde plaats op het WK van 2014 naast plaatsing voor EK (2016) en WK (2018) greep. Nee, dan de Duitsers. Zo moest het, ‘gegenpressing’, meteen druk zetten op de tegenstander na balverlies. Alsof Johan Neeskens cum suis zo in de jaren ’70 al niet de wereld veroverden. Maar ineens konden ‘we’ er niets meer van. Of kijk naar die fantastische jeugdopleiding in België, kraamkamer vol talentvolle aanvallers. Moest ‘onze’ opleiding niet hoognodig op de schop? „Nederland is juist een land met potentie, in feite is er geen reden tot zorg”, relativeerde Bob Browaeys, de architect achter de Belgische opleiding, vorig jaar in VI.

Om van te watertanden

Was de 127ste Derby der Lage Landen een goede graadmeter? Veel ‘wisselspelers’ in het veld, zes bij Nederland en vijf bij België, ten opzichte van een paar dagen geleden om het ‘echie’ in de Nations League. Maar de Belgische wonderaanval blijft om van te watertanden.

Binnen vijf minuten is het raak. Betoverende voetbewegingen van Hazard, zijn voorzet nog weggewerkt maar dan binnengeknald door Mertens. Even later weer zo’n snelle aanval die begint bij de ongrijpbare Hazard. Een ultieme test voor de Nederlandse verdediging, met Denzel Dumfries en Nathan Aké als nieuwe backs en in het centrum vaste waarde Matthijs de Ligt (19) en Stefan de Vrij, vervanger van de geblesseerde Virgil van Dijk. Ze krijgen meer grip, staan steeds compacter, geholpen door middenveld en aanval.

En dan, in de 28ste minuut, zet debutant Arnaut Danjuma Groeneveld brutaal druk op de Belgische back Timothy Castagne. Donny van der Beek onderschept diens foute pass en in no-time ligt de bal in het Belgische doel. Van Quincy Promes naar Memphis Depay en weer naar Groeneveld: 1-1. Nu wint De Ligt overtuigend van Hazard, die ook een enorme kans mist. De andere nummer 10, Memphis, groeit in de wedstrijd. Trekt weg uit de spits, maakt ruimte voor Promes, die van afstand de paal treft.

Na rust is de complete Belgische wondervoorhoede vervangen en debuteert bij Nederland Pablo Rosario (21). België B-Nederland B. Maar wie blijft is Memphis. Vol spelvreugde, als teamspeler in een vrije rol. Passes, hakjes, acties. Een strakke corner trappen, waaruit Aké nog bijna de winnende maakt.

Keert Nederland, de huidige nummer 17 van de wereldranglijst, terug naar de top? „Als een komeet komen ze eraan”, constateerde Koeman voor de wedstrijd al over zijn toptalenten. Maar vriendschappelijk voetbal en zelfs de Nations League zeggen de coach niet alles. Pas als Oranje het EK van 2020 haalt, is hij tevreden. „En dan niet alleen maar meedoen, maar presteren.”