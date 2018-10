Ontvoerde hulpverlener in Nigeria geëxecuteerd door terreurbeweging

Een Nigeriaanse verpleegkundige, die een half jaar geleden werd ontvoerd door de terreurbeweging Boko Haram, is maandagavond door haar kidnappers gedood. Dat melden de regering van Nigeria en het Internationale Rode Kruis.

Volgens het ministerie van Communicatie gaat het om de 24-jarige Hauwa Liman. De vroedvrouw werd in maart ontvoerd in het noordoosten van het land, samen met twee andere vrouwelijke hulpverleners. Zij waren aan het werk in een ziekenhuis van het Internationale Rode Kruis.

Nog andere vrouwen vast

Vorige maand werd een van hen, een verloskundige, al gedood. In de afgelopen weken heeft de Nigeriaanse overheid onderhandeld met de terreurbeweging. Op zondag werd het Rode Kruis voor een deadline gesteld: binnen 24 uur zou een van de hulpverleners worden geëxecuteerd. De internationale organisatie was niet direct betrokken bij de overleggen met de ontvoerders; het Rode Kruis betaalt nooit losgeld. De organisatie deed maandag een dringende oproep om de vrouwen vrij te laten.

Na het nieuws over de dood van Liman zijn Nigeriaanse activisten op maandag naar de hoofdstad Abuja gekomen. Zij protesteren tegen het geweld van de extremisten en om de twee geëxecuteerde verpleegsters te herdenken, meldt een verslaggever van BBC Africa.

Lees ook over het werk van psycholoog Fatima Akilu, die slachtoffers van Boko Haram behandelt

De leden van de Boko Haram-groep zouden nu nog twee van de gijzelaars hebben: de derde hulpverlener, en een meisje van vijftien dat in februari werd meegenomen door de strijders. Zij zou geweigerd hebben zich te bekeren tot de islam, toen ruim 100 meisjes werden meegenomen door dezelfde groep.

Boko Haram is vooral actief in Nigeria (met een bolwerk in het noordoosten), maar voert ook aanvallen uit in buurlanden als Kameroen en Niger. De terreurbeweging werd in 2014 berucht toen het een grote groep schoolmeisjes ontvoerde. De groepering staat ook bekend als de West-Afrikaanse Provincie van de Islamitische Staat en is gelieerd aan IS.