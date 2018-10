Medeoprichter Microsoft Paul Allen overleden

Paul Allen, die in 1975 samen met Bill Gates het softwarebedrijf Microsoft oprichtte, is maandag overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakt zijn investeringsmaatschappij Vulcan Inc. bekend.

Begin deze maand werd al bekend dat Allen opnieuw aan het non-hodgkinlymfoom leed, een zeldzame vorm van lymfklierkanker. In 2009 werd hij al eerder gediagnosticeerd met deze vorm van kanker en in 1983 leed hij aan hodgkinlymfoom, waarna hij vertrok bij Microsoft.

Traf-O-Data

In 1972 richtten Paul Allen en Bill Gates hun eerste gezamenlijke bedrijf op, Traf-O-Data, dat een eenvoudige computer verkocht die verkeersdata kon opslaan en analyseren. Drie jaar later stopte Paul Allen met zijn studie om opnieuw samen met Gates een bedrijf op te richten, dat door Allen Micro-Soft werd gedoopt - het bedrijf zou software ontwikkelen voor micro-toepassing zoals computers bij mensen thuis.

Microsoft mocht voor IBM een besturingssysteem ontwikkelen. Dit zou bekend worden onder DOS - Disk Operating System. Later zou Microsoft het besturingssysteem Windows op de markt brengen, waarop nog altijd veel computers wereldwijd draaien.

Bill Gates geeft aan kapot te zijn door de dood van zijn jeugdvriend en zakenpartner.

“Mijn hart is gebroken vanwege het verlies van een van mijn oudste en meest dierbare vrienden.”

Liefdadigheid

Nadat Allen zich had teruggetrokken uit Microsoft, heeft hij veel aan liefdadigheid gedaan. Niet alleen kocht hij verschillende sportteams aan, zoals basketbalclub The Portland Trail Blazers, ook doneerde hij veel aan wetenschappelijk onderzoek en hulp.

Eén van de meest recente programma’s van zijn investeringsmaatschappij was een project ter waarde van honderd miljoen dollar in de strijd tegen Ebola in West-Afrika.

Forbes deelde Allen in op de 44e plaats van ‘s werelds meest rijke mensen, met een waarde van ruim twintig miljard dollar. Volgens het tijdschrift zou hij in zijn leven zo’n 2,6 miljard aan goede doelen hebben geschonken.

Paul Allen is 65 jaar geworden.