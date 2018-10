Lyon loopt nog ver voor op Ajax

De Arena? Nee, die is voorlopig nog te groot, ook al komt het sterkste team van Europa op bezoek. Dan maar een wat kleiner stadion in de buurt met een meer geëigende capaciteit als Telstar of Almere? „Nee, dat is voor ons nooit een optie geweest”, zegt Daphne Koster resoluut. „Wij zijn Ajax. Je moet dicht bij jezelf blijven.” En zo spelen de vrouwen van Ajax woensdag in de Champions League tegen Olympique Lyon op sportcomplex De Toekomst, waar ze al hun thuiswedstrijden spelen. Écht thuis dus. Koster: „Daar voelen we ons het lekkerst.”

Voor de wedstrijd in de achtste finales zijn de ruim tweeduizend kaarten snel uitverkocht. Lyon is een grootmacht in het vrouwenvoetbal en dat trekt. Ook de toegang is prettig geprijsd: 2,50 euro.

Les Fenottes, ‘de meiden’ van Lyon, staan eerste op de clubranking van de Europese voetbalbond UEFA, onder de zestien deelnemers van de Champions League staat Ajax laatste. Voor Lyon is de Champions League een kwestie van repeterend succes. Ajax doet pas voor de tweede keer mee en zit na de overwinning op Sparta Praag voor het eerst in zijn historie bij de laatste zestien. De Franse vrouwen hebben de Europese beker al vijf keer gewonnen, de laatste drie edities op rij. „Het de beste club ter wereld op dit moment”, zegt Koster. Ze is bij Ajax nu een jaar manager Vrouwenvoetbal, na een gelauwerde loopbaan (137 interlands).

Lyon grossiert in buitenlandse sterren: de Noorse Ada Hegerberg, en de Française Amandine Henry zijn grootverdieners in het vrouwenvoetbal. Ze zouden meer dan twee ton per jaar verdienen. Dit seizoen is de Nederlands international Shanice van de Sanden aangetrokken. Lyon heeft maar liefst zes speelsters op de shortlist voor de prestigieuze Gouden Bal.

Privéjet

De club zou inmiddels een begroting van 10 miljoen euro hebben. Dat geld is nauw verbonden met clubpresident, zakenman en eigenaar Jean-Michel Aulas. Sinds zijn aantreden in 1987 speelt Lyon in de Franse top. Bij de mannen bedraagt het budget een veelvoud van de vrouwen, bijna 300 miljoen euro.

Aulas koestert al jaren de ambitie ook vrouwen op het hoogste niveau te laten spelen. „De president komt altijd bij wedstrijden. Mannen en vrouwen zijn bij Lyon gelijk”, vertelt Van de Sanden. „Ook wij krijgen alle faciliteiten. Naar Ajax gaan we met een privéjet.” De 26-jarige aanvalster heeft het in Frankrijk naar haar zin. „Leuke stad, mooi weer, de beste speelsters ter wereld om me heen.”

Koster: „Als je zoals Lyon de ambitie nastreeft het hoogste te bereiken, dan komen er extra krachten vrij.”

Maar het zit ’m volgens Koster niet alléén in een zak geld, ook in de intrinsieke motivatie om het vrouwenvoetbal te ontwikkelen. „Het gaat erom dat het vrouwenvoetbal in de hele club wordt gewaarborgd. Doe je het voor de bühne of omdat je er echt in gelooft?”

Aan faciliteiten ook geen gebrek bij de Ajax-vrouwen. Trainingen, medische begeleiding, video-analyse, onderwijs, het heeft het niveau van topsport – tot de lunch in het restaurant aan toe. „Nu gaat het erom”, zegt Koster, „het team zo goed mogelijk weg te zetten. Mijn opdracht: hoe kunnen we binnen Ajax de vrouwentak zo groot mogelijk maken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we zichtbaarder zijn? Dat je niet een apart dingetje bent in de club, maar dat we met z’n allen Ajax zijn. Dat kan beter. Die ambitie moeten we met uitspreken. De volgende stap is dat we er één verhaal van maken: wij zijn Ajax.”

De ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal gaan razendsnel, schetst ze. Oranje had in 2013 alleen nog speelsters uit de nationale competitie, daarna is de internationalisering in een stroomversnelling gekomen. Gerenommeerde clubs hebben inmiddels een vrouwentak: Barcelona kocht internationals Lieke Martens en Stefanie van der Gragt en Juventus is vorig jaar met een vrouwenteam begonnen in navolging van onder meer Bayern München, Arsenal en eerder dus Lyon.

Affiches voor het vrouwenvoetbal, noemt Koster dat. „Je moet gebruikmaken van gevestigde voetbalculturen. Niet dat je copy-paste de mannen gaat nadoen, die lopen zestig jaar voor.”

Om vaker tegen gerespecteerde clubs te spelen, zou er aan het begin van het Champions-Leagueseizoen een poulesysteem moeten komen, vindt Koster. Als het even tegenzit, is het Europese avontuur van Ajax na twee thuiswedstrijden voorbij. En exposure is in de Champions League belangrijker dan het prijzengeld. De winnaar ontvangt 250.000 euro, per ronde krijgt elk team 20.000 euro – vaak te weinig om de kosten dekken. „Dat Oranje de stadions vol krijgt en soms twee miljoen kijkers op tv trekt, komt door de uitbreiding van de deelnemende landen op het EK. Daardoor hebben landen als Nederland de kans gekregen zich te laten zien op een groot podium. Dat is belangrijk voor het vrouwenvoetbal in Nederland, voor al die kleine meisjes die dromen van een carrière in het voetbal.”

De sterren van het vrouwenvoetbal schitteren vooral in de nationale teams. Zelfs bij wereldploeg Lyon is de publieke belangstelling gering. „Ja, dat valt best tegen”, beaamt Van de Sanden. Van de thuisoverwinning op Montpellier afgelopen zondag (2-1) was een handjevol mensen getuige. „Vergelijkbaar met de Nederlandse eredivisie”, aldus Van de Sanden. In de loop van het seizoen speelt Lyon in het grote stadion van de club. De return tegen Ajax wordt gespeeld op het trainingscomplex dat ongeveer net zo veel plaatsen heeft als De Toekomst. De entree? 5 euro.