Kamer met Rutte in debat over tóch niet afschaffen dividendbelasting

Buma verbaast zich over 'afkeer bedrijfsleven' CDA-leider Sybrand Buma, de eerste fractievoorzitter die namens de coalitie aan het woord komt, verbaast zich over "de afkeer van het bedrijfsleven" die hij bij zijn collega's van de oppositie hoort. Hij heeft zich ook gestoord aan het gejuich dat bij sommige oppositieleiders klonk toen Unilever bekend maakte niet volledig naar Nederland te verhuizen. Buma steunde het afschaffen van de dividendbelasting om het vestigingsklimaat te verbeteren en zo meer banen in Nederland te scheppen. "De oppositie doet of bedrijven alleen maar geld opslokken en burgers het leven zuur maken. Alsof mensen geen ondernemers zijn, en alsof deze coalitie niet ook investeert in lastenverlichting voor burgers." De CDA-leider krijgt nog kritische vragen van PvdA-collega Asscher, die niet snapt dat Buma met de omstreden afschaffing van de dividendbelasting blijft flirten. Buma was één van de weinige politieke bondgenoten van premier Rutte als het om de dividendbelasting gaat.

SGP: uitzonderlijk dat hoera klinkt als belasting niet wordt afgeschaft "Het is heel uitzonderlijk dat er hoera wordt geroepen als een belasting niet wordt afgeschaft", begint SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zijn inbreng. Toch steunt ook de SGP het niet afschaffen van de omstreden belasting voor grote multinationals. De SGP, meestal loyaal aan het kabinet en economisch rechts geörienteerd, raakte in eerdere debatten niet overtuigd door het argumentatie van premier Rutte. Van der Staaij vraagt zich af of het een goede keuze is geweest om het vrijgekomen geld direct weer te besteden. "We zouden ons af kunnen vragen of je overheidsfinanciën niet verder kunt verbeteren door het in de staatsschuld te steken", aldus Van der Staaij. De SGP hamerde eerder bij de Algemene Financiële Beschouwingen ook al op meer zuinigheid bij de overheid.

Asscher: wie hecht er volgende keer nog aan woorden Rutte? PvdA-leider Lodewijk Asscher verwijt Rutte dat hij de afschaffing van de dividendbelasting maar bleef verdedigen en er zomaar vanaf zag toen hij een sms'je kreeg van Unilever-topman Paul Polman. Asscher doelt op de vrijdagochtend van 5 oktober, toen Unilever bekend maakte zijn hoofdkantoor toch niet volledig naar Rotterdam te verplaatsen. Rutte kreeg dat van Polman via een sms'je te horen. "Wie hecht er de volgende keer nog aan de woorden van de premier als je weet dat het landsbelang duurt tot een sms'je van Paul Polman?" Ook Asscher roept Rutte op de vrijgekomen 1,9 miljard euro anders te besteden, in het onderwijs en de zorg. "Een land heeft meer nodig dan een vestigingsklimaat", aldus Asscher. Lees ook: Als het verlangen naar politieke regie zich tegen de politiek als geheel keert

Partij voor de Dieren: stop met gokken Partij voor de Dieren-Kamerlid Lammert van Raan, die zijn zieke fractievoorzitter Marianne Thieme vervangt, verwijt Rutte dat hij als premier te veel heeft gegokt in de kwestie van de dividendbelasting. Van Raan weet het debat te verbinden aan het klimaatbeleid van Rutte III: het kabinet gokt daar volgens de partij ook met de toekomst van Nederland door niet te snel genoeg de nodige maatregelen te nemen.

Marijnissen: helaas niet eind goed, al goed SP-leider Lilian Marijnissen is blij dat de afschaffing van de dividendbelasting "eindelijk van tafel" is. Maar "helaas kunnen we niet zeggen: eind goed, al goed". Volgens Marijnissen heeft Rutte de kans laten lopen "om zijn geloofwaardigheid daadwerkelijk te herstellen". De SP-leider verwijt Rutte dat "hij en zijn kabinet star blijven vasthouden aan deze miljardenkadobon voor het bedrijfsleven". Foto Remko de Waal / ANP.

Wilders: premier, schaam u voor uw keuzes PVV-leider Geert Wilders is ook teleurgesteld in hoe het vrijgekomen geld voor de dividendbelasting wordt besteed. "Schaam u voor die keuzes, u heeft lak aan gewone Nederlander die hij keer op keer voorliegt en in de steek laat." Hij sorteert alvast voor op een motie van wantrouwen.

Klaver: afscheidsreceptie van de dividendbelasting GroenLinks-leider Jesse Klaver mag aan het debat beginnen en zegt dat hij niet weet of dit een debat is of "de afscheidsreceptie" van de dividendbelasting. Klaver kritiseert het feit dat het kabinet het vrijgekomen geld alsnog aan het bedrijfsleven uitgeeft, zoals aan het verlagen van de winstbelasting. "Het is exact hetzelfde principe die dat daarachter schuilgaat. Waarom moet er zoveel geld naar het bedrijfsleven terwijl het ten goede zou moeten komen aan de samenleving?" Het is veelgehoorde kritiek van de linkse oppositie op het kabinetsbesluit om het vrijgekomen geld enkel en alleen aan andere maatregelen voor het vestigingsklimaat te besteden. Omdat het regeerakkoord ervoor wordt opengebroken, hadden de coalitiepartijen ook een andere keuze kunnen maken. Foto Remko de Waal / ANP.